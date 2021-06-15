«Ночной бухгалтер». Призрак нового локдауна: Собянин ввел ограничения в Москве, регионы могут последовать его примеру

Бизнес в шоке, бухгалтеры в ступоре, а «нить Ариадны» никто давать не спешит. Новые ковидные ограничения уже установлены в Москве и могут постепенно распространиться по стране.

И снова здравствуйте

Длинные июньские выходные закончились для москвичей большим сюрпризом: мэр города ввел очередные странные нерабочие дни. С сохранением заработной платы, конечно — но за чей счет банкет, никто не пояснил.

Правда, когда эмоции начали спадать, выяснилось, что ограничения (пока) и близко не стояли с прошлогодними, речь всего лишь про удаленку и странный, так никем и не понятый вид работы «в режиме воскресного дня» с 15 по 19 июня.

Поэтому и помощь бизнесу пока оказывать никто не собирается — дескать, тут всего-то ночь простоять, да день продержаться, как говорится. Но вот вам уже вполне реальные истории от малого бизнеса, которые ходят по телеграм-каналам:

Повод для очередного мини-локдауна — низкие темпы вакцинации от коронавируса и рост заболеваемости в городе. Глядя на это дело, ковидными вопросами вдруг озаботились и в регионах: некоторые из них стали тоже усиливать ограничения.

Сказать, что у бухгалтеров много вопросов по поводу «праздничного подарка» столичного мэра — ничего не сказать, конечно. И по поводу режима работы, и по поводу уплаты страховых взносов, в частности.

Комментирует Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— Какие организации обязаны быть на «выходных днях» с 15 июня? Получается, надо ответить на вопросы: ваша организация из числа тех, чья деятельность не может быть ограничена? Это проверяем по указу Президента от 11.05.2020 г. № 316);

у вас все на дистанционной работе? На таких работодателей новые ограничения, скорее всего, не распространяются. Хотя прямо об этом не сказано, но ведь если работники не приходят на стационарные рабочие места, значит, и нет смысла в выходных для них;

в вашей организации работают по графику со скользящими выходными — то есть, в принципе и не было у работников обязательного выходного дня в воскресенье? Тогда и на вас эти требования не распространяются. Как быть, если вы не относитесь ни к одной из этих категорий? Из текста указа следует, что это не нерабочие оплачиваемые дни, которые уже были в прошлом году, и которые кадровики табелировали, как НОД (нерабочий оплачиваемый день). Поэтому вероятно, что сейчас московским кадровикам следует указывать эти как выходные в табеле. А оклад за июль сохраняется полностью. Можно ли приглашать этих людей, которые будут на таких выходных, на работу? В определенном смысле, это несет за собой определенные риски, т.к. официально цель указа — снизить интенсивность передвижения по городу. В любом случае, ждем более четких и понятных объяснений от госорганов.

Флэшбеки

На «Клерке» много писали про выдачу налоговиками бесплатных ЭЦП с 1 июля, и вот уже готовы парочка практических историй. Почитайте и, если у вас уже тоже есть такой опыт, расскажите о нем.

ФНС наконец опубликовала утвержденную как положено форму уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы. Помните, мы уже говорили, что формой этой пользоваться надо, но она пока рекомендованная, а не утвержденная?

Время грандиозных идей

Как известно, день без умных (нет) мыслей и грандиозных идей, которые никто никогда не примет, прожит зря, поэтому держите парочку:

Перестарались

В Минфине тем временем выяснили, что в бюджет за первые пять месяцев 2021 поступило больше налогов и сборов, чем планировалось. С января по май поступило более 9,3 трлн рублей — это 49,7% годового плана.

Вот уж постарались так постарались! Благо, инструментов для этого у налоговиков, например, хватает (а если не хватает, они придумывают новые). Об одном из инструментов налогового контроля — мониторинге — расскажем на бесплатном вебинаре 18 июня. Только не забудьте зарегистрироваться.

А о другом инструменте — налоговых проверках — у «Клерка» есть специальный онлайн-курс.

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Ваша отдохнувшая, но это неточно редакция