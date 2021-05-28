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«Ночной бухгалтер». За получением ЭЦП в налоговой надо записаться заранее, иначе грозят очередями (спасибо, что не штрафами)

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Похоже, налоговики боятся, что никто к ним за ЭЦП не придет — иначе зачем звонить бухгалтерам и приглашать их получить новую ЭЦП в первых рядах?

«Ради вашего блага»

На «Клерке» уже много раз писали про то, что с 1 июля ФНС начнет выдавать электронные подписи. Бизнес начали оповещать об этом заранее (а в Татарстане, например, и вовсе решили провести эксперимент и начать выдачу ЭЦП раньше времени).

А теперь вот бухгалтеры пишут, что их приглашают записаться на получение подписи прямо сейчас, «чтобы потом не стоять в очередях». Налоговики говорят, что это исключительное благо и забота о компаниях. Но доверие к ФНС настолько велико (нет), что бухгалтеры очень сомневаются, стоит ли идти.

Некоторые коллеги предполагают, что налоговики хотят сократить количество удостоверяющих центров. А вы как думаете?

Полезные советы для малого и среднего бизнеса (а особенно для начинающих предпринимателей) — в курсе Центра обучения «Клерка» «Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО». На него как раз сейчас скидка 40%.

Про всякие СЗВ

С 1 июля 2021 года в ПФР сдается новая форма СЗВ-ТД. Бухгалтеры и кадровики обсуждают много нюансов в ней (иногда даже смешных).

А с 30 мая вступает в силу новый бланк формы СЗВ-М. Интересно, что электронный формат при этом остается прежним.

Про налоги

Для работающих студентов предложили ввести ставку 6% НДФЛ. Идея, конечно, интересная, но озвучили ее, к сожалению, в ЛДПР.

Берите на заметку. Если ИП продает машину, ему нужно доказать, что она не использовалась в предпринимательской деятельности. А иначе придется уплачивать налог с доходов ИП.

Про сборы и сливы

Сливы, конечно, не те, которые на деревьях растут, а сливы данных. Такой риск есть всегда, когда имеет место сбор персональных данных. А уж если он еще и излишний, то совсем нехорошо. Вот за это в Правительстве решили штрафовать.

Впрочем, в вопросе «сбора и слива» речь может идти и о финансовой и коммерческой информации. Как ее защититить? За что в этом случае отвечает бухгалтер? Поговорим на бесплатном вебинаре 2 июня в 11:00 мск. Только не забудьте зарегистрироваться.

Пятничное

История почитать на выходные:

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