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«Ночной бухгалтер». Если налоговики не увидят в офисе ваших сотрудников, заподозрят схему

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Как тут не вспомнить известный мем «Ты суслика видишь? Нет. А он там есть». Но как говорится, мем смешной, а ситуация страшная. Налоговики пришли осматривать офис компании, не увидели сотрудников на своих местах, и сделали вывод, что трудовых ресурсов у компании нет.

Про сусликов

Отсутствие трудовых ресурсов — весьма неприятная формулировка для компании. Именно к такому заключению пришли налоговики, нагрянув в офис ООО для осмотра и не увидев сотрудников на рабочих местах. Вывод указали в протоколе осмотра.

Ситуацией поделились коллеги в «Красном уголке бухгалтера». Правда, не уточнили, что именно это был за осмотр и на каком основании. Так что вроде бы, выводы делать рано. Но профессия у налоговиков, как известно, творческая. Так что мало ли, что и где еще натворят.

Ковидное

Ограничения продолжаются, страсти кипят, а каждый день приносит больше вопросов для бизнеса, чем ответов. Вот главное за сегодня:

Налоговое

С 1 июля в качестве пояснения при камеральной проверке налогоплательщики могут представлять в электронной форме реестр, подтверждающих налоговые льготы. Для этого налоговики не успели подготовить утвержденные формы реестров, поэтому пока выпустили письмо с рекомендациями.

ИП вправе отказаться от полученного патента до даты начала его действия. Для этого надо уведомить налоговую в произвольной форме.

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