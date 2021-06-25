«Ночной бухгалтер». У ИП без работников осталась всего неделя на установку ККТ, иначе штрафов не избежать

Читатели «Клерка» интересуются, для всех ли ИП без работников истекает отсрочка по онлайн-кассам? Мы выяснили, что исключения все-таки есть. Но их немного.

Запрыгнуть в уходящий поезд

1 июля 2021 года истекает действие отсрочки для ИП без работников, когда ККТ можно было не применять. В список входили преприниматели, продающие товары собственного производства, выполняющие работы или оказывающие услуги. Теперь работа без онлайн-касс может обернуться крупными штрафами.

Но в законе есть исключения — перечень тех, кого эта новость не касается и кому кассы по-прежнему можно не устанавливать. Среди них ИП на ПСН и другие категории предпринимателей, но ведущие определенные законом виды деятельности:

реализация питания в школьных столовых и иных образовательных учреждениях;

ремонт и окраска обуви;

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

вспашка огородов и распиловка дров;

услуги носильщиков;

сдача в аренду квартир и машино-мест, принадлежащих ИП на праве собственности.

На «Клерке» про истекающую отсрочку и ККТ в 2021 году неоднократно писали: статьи и новости по теме можно посмотреть тут.

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