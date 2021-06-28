«Ночной бухгалтер». Путин сказал отменить декларации по УСН. Кому?

У вас есть онлайн-касса и вы на УСН? Считайте, вам сказочно повезло, потому что от сдачи деклараций вас освободят, а налоги ФНС за вас посчитает сама. Так сказал Путин.

Как упрощенцам упростят жизнь

Бизнес на упрощенной системе налогообложения сможет больше не сдавать налоговую декларацию (но только если применяет онлайн-кассу). Поручение подготовить и принять такой законопроект дал Правительству и Госдуме президент. Льгота должна появиться до 31 декабря 2021 года.

Казалось бы, живи да радуйся: власти же только облегчат работу МСП. Или нет? Или не совсем? Все дело в том, что история в духе «инспекторы сами посчитают за вас налоги» на практике может обернуться только куда большими проблемами, чем есть сейчас.

Комментирует Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ - азбука налоговой безопасности», бывший глава УФНС по Владимирской области:

— Как говорил Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда». Понятно, что армию инспекторов надо чем-то занять, в частности, теперь вот налог им самим считать. Но посчитать-то они его посчитают, а вот разбираться, как показывает практика, будут неделями и месяцами. Поэтому этот процесс, на мой взгляд, должен быть добровольным. Декларацию по УСН проще сдать, чем доказать инспектору, что белое — это белое. Получается, что ФНС в этой ситуации как бы поменяется местами с налогоплательщиками: проверять и доказывать, сколько в бюджет причитается, будут не налоговики, а сам бизнес. Денежки тем временем в бюджете полежат, и за это никто отвечать не будет — ни административно, ни финансово. Так и по НДС тогда можно сделать. Налоговая ставит к уплате сумму, а ты два месяца доказываешь другую — удобно.

А вам нельзя

Множество ограничений в законе для УСН и ПСН иногда заводят предпринимателей в тупик. Особенно когда эти ограничения «приправлены» региональным законодательством, как получилось в случае с ИП без наемных работников в Санкт-Петербурге.

Еще больше важных деталей мы рассказываем в онлайн-курсе «Клерка» про упрощенную систему налогообложения. Записаться и пройти курс можно хоть сейчас.

Одно из последних писем Минфина говорит, что если вы владеете интернет-магазином, то патент применять не можете. Объясняем, почему.

Вообще у россиян все хорошо

Как себя чувствует бизнес, рассуждал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И сообщил, что чувствует себя бизнес хорошо, потому что нет локдауна. Так что работается всем свободно.

Ну а так как все отлично, то и оплачивать, например, простои бизнеса из-за ковида, государство не планирует.

— Более эффективно принимать решение в каждом отдельно взятом регионе, — заявил Дмитрий Песков.

Между тем, более 60% работодателей не будут поднимать зарплаты во II полугодии 2021 году. (Как сыр в масле катаются, а зарплаты поднимать не будут. Ну совсем обнаглели, конечно)

Завершим радужную картину бытия еще одной занимательной статистикой: почти треть россиян не могут позволить себе даже самую скромную поездку на отдых в этом году.

Обрабатывать и анализировать данные можно быстрее. Составляйте сводные отчеты, подключайте внешние базы данных, используйте модули и дополнительные инструменты — и все это можно с помощью старого доброго Excel! Как именно, покажут эксперты на курсе «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя от Laba. Старт курса — 29 июня, так что поторопитесь зарегистрироваться!

Сводки о ковиде

Эстафету частично обязательной вакцинации подхватили еще шесть регионов. А вакцинация мигрантов в Москве будет платной и оплачивать ее — барабанная дробь — будут работодатели.

Так как вопросов по происходящему все больше и больше, то напоминаем про наш вебинар в эту среду: он начнется в 10:00 мск.

Постскриптум

Налоговики почти год думали над зачетом переплаты, и... отказали:

?

Комиссии по налогам: что это такое и с чем [налоговики] это едят, разбираемся в статье.

Про должную осмотрительность и статью 54.1 НК — на бесплатном вебинаре 1 июля. Отвечаем на самые важные вопросы.

Ваша а может, все-таки в отпуск редакция