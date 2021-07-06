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«Ночной бухгалтер». В Трудовой кодекс внесли поправки и оснований отстранять сотрудников стало больше

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Статья 76 Трудового кодекса нынче в большой моде. Наверное, даже те, кто никогда ее в глаза не видел, за последние пару недель выучили наизусть все основания отстранения от работы по ТК. Теперь там появился еще один пункт — неиспользование спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Это про другие маски

Если сотрудник трудится при вредных или особых температурных условиях труда, то обязан носить соответствующую им спецодежду — например, комбинезон, маску, шлем и так далее. Речь идет, конечно, не о профилактике коронавируса, а о мерах безопасности в целом, и если эти правила работник не соблюдает, то его можно от работы отстранять.

Такие изменения вносит в ТК ФЗ № 311 от 02.07.2021 в числе прочих поправок к нормам охраны труда. Они вступят в силу с 1 марта следующего года.

На самом деле, в данном случае мера очень даже здравая. Не надел, к примеру, сварщик, спецкостюм и перчатки и получил ожог. Кто виноват? Работодатель? Но почему он виноват, если защитную одежду работнику предоставил?

Еще чуть-чуть и прямо в рай

Совсем немного осталось потерпеть, и жить в стране станет благополучно — да что там, просто волшебно. Ведь средний размер пенсий поднимется до 20 тысяч рублей и даже выше, а сумма маткапитала — до 720 тысяч. Так будет к 2024 году, сообщают власти. Какой при этом будет показатель инфляции и курс рубля, правда, не сообщают.

Посчитать, насколько все хорошо (или плохо) будет с вашим бизнесом (или личным бюджетом) помогут старые добрые таблицы Excel. В них скрыто столько возможностей, о которых вы не знаете, что дух захватывает! Подробнее — в авторском онлайн-курсе Олега Зыка на «Клерке».

Интересный ход: в Минтруде предлагают компенсировать перерасход средств ФСС на больничые за счет бюджета. История в том, что в страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уже долгое время — сплошной дефицит, а в случае со страхованием от несчастных случаев на производстве — напротив, доходов больше, чем расходов.

Ковидные сводки

Надеемся, что эта рубрика не станет постоянной. Новости по так называемой третьей волне на сегодня:

Между делом: ковид ковидом, а стандарты бухучета сами собой применяться не начнут. Рассказываем, что нового принесут организациям ПБУ 18/02, на бесплатном вебинаре 13 июля.

Ой

Михаил Мишустин посоветовал представителю IT-компании, по сути, раздробить бизнес для получения налоговой льготы. Мы бы тоже не поверили, но есть видео:

И еще про любимых

Очередная скандальная история от адвоката о том, что налоговиков не особенно волнуют доказательства реальности сделок и чистоты налогоплательщика.

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Подробно разберемся в этих вопросах на бесплатном вебинаре компании КАМИН, который состоится 8 июля в 10:00.

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