ФНС давно грозилась проверять бизнес на предмет подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, и вот теперь, похоже, решила взяться за вопрос «предметнее»: проверки пройдут в компаниях, которые сотрудничают с курьерами-плательщиками НПД.

Трудовые отношения есть? А если найду?

О том, что маскировать трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми, незаконно, знает практически каждая компания, но многих это не останавливает. Под прицел налоговиков теперь попадут курьеры — один из самых распространенных видов деятельности у СМЗ.

О грядущих проверках ФНС выпустила специальное письмо. Возможный повод для них — недавние подозрения о таких нарушениях в отношении «Яндекс.Еды» и «Delivery Club».

Чего ждать от налоговиков и результатов этих проверок?

— Если сотрудничество с самозанятым используется как схема уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов, то риск того, что налоговая переквалифицирует гражданско-правовой договор в трудовой очень высок, — объясняет Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита». — В этом случае трудовые отношения считаются возникшими с момента фактического допущения к работе (пункт 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 от 14.11.2018). В свою очередь, этот факт влечет за собой доначисление НДФЛ и страховых взносов, а также штрафов и пеней, возможные претензии работников по выплате отпусков, больничных и оплате работы в выходные в двойном размере. И конечно, штраф по пункту 4 статьи 5.27 КоАП РФ: на должностных лиц от 10 до 20 тысяч, на ИП от 5 до 10 и на юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Еще больше о том, как компаниям обезопасить себя и правильно составить договор с самозанятым — в небольшом обзоре «Клерка», предлагаем освежить его в памяти. А о важных нюансах режима НПД и других формах бизнеса у нас есть отличный онлайн-курс.

Запах гари

Если вы тоже его чувствуете, то знаете, что это от мозга почти каждого бухгалтера в сезон отчетности. Да и как тут не подгорать, когда у налоговиков опять что-то сломалось и они не могут принять отчетность, а в будущем от них вообще непонятно, чего ждать в способах отправки этой самой отчетности.

На заметку бухгалтеру про госорганы: с 1 января 2022 года они не смогут требовать бухотчетность у организаций, если она есть в ГИРБО.

И еще чуть-чуть о пылающем мозге: если вы тоже так и не разобрались, как применять ПБУ 18/02, то давайте разбираться вместе на бесплатном вебинаре 13 июля.

На карандаш

Налоговики рассказали, что о риске блокировки счета теперь можно узнать в личных кабинетах налогоплательщика.

Рассказываем о том, как защитить вычет по НДС и какие существуют CRM-системы для развития бизнеса в новых полезных материалах: сохраните себе в закладки.

Ваша очень сонная редакция