«Ночной бухгалтер». Компании получают требования вакцинировать 60% сотрудников, даже если не относятся к вакцинируемым отраслям

Похоже, в личных кабинетах на mos.ru что-то сломалось: требования по обязательной вакцинации распространяются только на определенные отрасли, но получать их стали все компании подряд. Так что проверьте, как у вас с этим дела обстоят.

Привейтесь за компанию

Необязательная обязательная вакцинация проходит уже почти во всех регионах России, но требования привиться распространяются только на 60% сотрудников организаций — и причем не всех, а только определенных отраслей.

На случай, если вы запутались, на «Клерке» можно посмотреть об этом запись вебинара от эксперта.

Сегодня коллеги стали делиться странными историями, когда компания к требуемым отраслям не относится, но все равно получает предписание о вакцинации на mos.ru. Опять какие-то программы сломались?

Новости любимых

Кстати, о программах: у налоговиков наконец-то все отвисло и они стали принимать у бухгалтеров отчетность. У вас тоже все наладилось?

Много нового за последнее время мы писали про налогообложение имущества. ФНС собрала эти разъяснения в одно: рассказываем, что взять на заметку.

Из судебной практики. Верховный суд поддержал налоговиков в деле о схеме неуплаты налогов с казначейского счета.

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Кошелек или жизнь (ну почти)

Правоохранители предупреждают: мошенники становятся все изобретательнее и часто представляются пожарными, газовиками, полицейскими или медработниками. Проверяйте любую информацию и будьте бдительны.

Ну и кому война, как говорится, а кому мать родная: наживаться сейчас стали и на вакцинации и предлагают людям за нее некие «бонусы». Не будет лишним посоветовать, что вестись на это не надо.

Новости редакции

Публикуем любопытную беседу о малом бизнесе с экспертом от Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы: получилось интересно и нескучно.

А еще хвастаемся: представляете, в «Красном уголке бухгалтера» уже 20 тысяч человек! Присоединяйтесь!

КАМИН опять проводит конкурс среди бухгалтеров на звание лучшего расчетчика зарплаты. Сумеете ли вы справиться без помощи программы? Скорее проверяйте свои навыки, получайте сертификат и возможность выиграть денежный приз!

Ваша пятничная и танцующая редакция