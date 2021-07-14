«Ночной бухгалтер». Налоговая кошмарит бизнес выходом на проверки без всяких доказательств

Очередная страшилка от любимых: предварительные доказательства для выхода на тематическую ВНП московские налоговики собирать больше не будут, им сказали заниматься этим «по ходу дела».

Был бы повод, а доказательства найдутся?

Налоговикам Москвы раздали команды назначать тематические выездные проверки всем компаниям со сложными разрывами по НДС за 2018 год. Доказательства заранее собирать не надо, в ходе ВНП найдутся. И вишенка на торте — обоснование. В открытую сказали, что для того, «чтоб не было потерь бюджета».

Бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев считает, что таким образом в ФНС пытаются «чем-то занять» целую армию инспекторов, т.к. двухуровневая система себя не оправдала. Но почему речь именно про 2018 год и чего ждать от этих неприятных событий?

Здесь, конечно, должен быть соответствующий мем про камни и налоги, но мы воздержались и вместо этого попросили прокомментировать ситуацию Руслана Зафесова, юриста по уголовным делам, адвоката АБ «Забейда и партнеры» и члена Адвокатской палаты Московской области:

— Учитывая тот факт, что тематические налоговые проверки проводятся лишь в исключительных случаях (смотрим Письмо ФНС России от 25.07.2013 N АС-4-2/13622), в налоговых органах Москвы сегодня сложилась экстренная ситуация. И связано это именно с невыполнением столичными налоговиками плана по наполняемости бюджета. В этом и прошлом году очень многие налогоплательщики, что называется, «обелились», и случаи налоговой оптимизации уже не носят таких масштабов, как в прошлые года. Этим и интересен 2018 год, который неумолимо уходит от контрольных мероприятий. С уголовной точки зрения увеличение количества проверок в перспективе может увеличить и количество материалов, направляемых в следственные органы.

Но и это еще не все

Не опять, а снова: у налоговиков сломалась программа. На этот раз сие обстоятельство стало причиной для инспекторов заявить, что из-за этого в бюджете нет денег. Но вы держитесь там, да?

Внезапное заявление от главы Счетной палаты Алексея Кудрина: он считает, что донастройка налоговой системы пока не нужна, и напомнил про обещание властей за 2018 год не трогать налоговую систему ближайшие шесть лет.

Как же тогда бюджет-то наполнять? 😦

О том, как законно снизить налоги конкретно для своего бизнеса, поговорим на бесплатном вебинаре «Клерка» 20 июля. Только не забудьте зарегистрироваться.

Осторожно

Новости с полей мошенничества: во-первых, жулики выяснили, как узнавать остатки на счетах в банках через голосового помощника — в частности, на проблему пожаловались клиенты Сбера.

Во-вторых, появился новый вид мошенничества для туристов — подложные сайты гостиниц и отелей. Будьте внимательны, собираясь в отпуск.

Про налоги и не только

ФНС рассказала своим инспекциям, что изменится в расчете налога на имущество организаций: собрали суть в нашей новости.

Свежие разъяснения от Минфина: при продаже валюты ниже курса ЦБ упрощенцам не надо учитывать внереализационный расход.

Еще больше про налоги при УСН и не только — в онлайн-курсе «Клерка». Мы много про него рассказывали, скорее начинайте проходить, чтобы стать профи.

Всячина

Про трудовые договоры: разобрались, как лучше работать с сотрудниками на удаленке в нынешней реальности. Ждем ваших мнений по этому поводу.

А если часть работ вы передали самозанятым, то вот вам целая подборка сервисов для облегчения взаимодействий с ними.

Кстати, «Клерк» запустил очень крутой проект для всех компаний, которые собираются или уже начали применять CRM-системы. Рассказываем про них все самое важное.

Прогнозирование бизнес-показателей — одна из основных задач для любого бизнеса. Но сложность ее решения часто заключается в планировании без опоры на прошлые исторические данные. Какие бывают управленческие отчеты и бизнес-метрики и как их анализировать? Что необходимо знать для эффективной организации управленческого учета? А даже и если будешь знать, как применить эти знания? На вебинаре от 1С:Апрель Софт расскажем, как прогнозировать показатели бизнеса по финансовой модели, повысим финансовую грамотность в сфере управления бизнесом и управленческого учета. Регистрируйтесь прямо сейчас! И до встречи 20 июля в 11:00.

Ваша не хочет выключать кондиционеры редакция