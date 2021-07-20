«Ночной бухгалтер». Непривитых можно не отстранять от работы, если норму в 60% компания выполнила

Не прошло и года, как появились новые разъяснения властей по отстранению непривитых сотрудников. Оказывается, если 60% привились, остальных можно не отстранять. Ну и вообще — на усмотрение работодателя.

Думайте сами, решайте сами

Кнут и пряник с обязательной вакцинацией и QR-кодами подействовал настолько хорошо, что ограничения начинают ослаблять одно за другим. Если еще пару недель назад Роструд писал работодателям, что работника без медотвода и прививки надо отстранять без зарплаты, то теперь вот появилось уточнение: можно и не отстранять, если 60% сотрудников уже привиты.

Правда, ссылается Роструд при этом на некое неопубликованное письмо Роспотребнадзора по Москве, но на сайте столичных властей такое разъяснение тоже есть.

Что ни день, конечно, с этой эпопеей, то новые сюрпризы. Так что наша зависть тем бухгалтерам и кадровикам, кто сейчас в отпуске и может позволить себе не следить за ситуацией.

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Ваша задумчивая редакция