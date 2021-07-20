Как нанимать бухгалтера по знаку Зодиака. Бухгалтерский гороскоп

На всякий случай напоминаем - астрология лженаука!

КОЗЕРОГ

Козерог это главбух, остальные должности ему не подходят. Даже если злая судьба в лице эйчара распорядилась сделать Козерога простым бухгалтером, он все равно будет вести себя как самый главный, чем будет дико всех раздражать. Козерог бухгалтер профессионал по указыванию другим людям, что им нужно делать, соответственно опытный ходок на три буквы. Посылать его туда не стоит, потому как Козерог потребует оформление командировки с выплатой полевого довольствия, премии за сложность и надбавки за вредные и опасные условия труда. Вообще неоднозначный персонаж для бухгалтерии и совершенно невозможный на рядовой должности.

ОВЕН

Бухгалтерия для Овна всего лишь довольно скучный способ заработка, но он готов потерпеть ради денег. Как истинный офисный планктон, Овен не будет делать карьеру, становясь профессионалом в бухгалтерии, ему это неинтересно. Он тут временно, так, перекантоваться. Если у Овна обнаруживается солидный такой бухгалтерский стаж, доверять ему не стоит. Все это время он просидел на одном и том же стуле, перекладывая одни и те же бумажки. Однако надо отметить, что Овны прекрасно справляются с функционалом принеси, подай, отойди, не мешай.

ВОДОЛЕЙ

Если вы вы видите бухгалтера Водолея, знайте, что профессию выбрала мама и неправильно. Бесполезно учить Водолея бухучёту, это слишком приземлённо, а Водолей привык витать в облаках. Вобщем, гоните веником Водолея из бухгалтерии. Пусть идёт вон танцует что-ли, на пилоне, ну или поёт. Рисует, стихи пишет или рэп читает. Да мало ли еще развлечений. Только не бухгалтерия. Это Водолей автор проводок типа дебет 50 кредит 01, знает и свято верит в «секретные» проводки через счёт 000 и умеет продавать кредиторскую задолженность. Дурында, чо.

РЫБЫ

Самое унылое зрелище это Рыба бухгалтер, вызывает острое желание обнять и рыдать, рыдать... Рыба если не в депрессии, то просто в плохом настроении. Вечно все у них ломается и валится из рук. На Рыбах заканчивается бумага и картридж. Только в руках у Рыбы может сломаться дырокол.

БЛИЗНЕЦЫ

Бухгалтер Близнец успевает столько дел наворотить, как будто их двое. Ладно бы по делу, так нет. То пустит на печать акт ВНП на 515 листов в четырёх экземплярах. То сдвинет в базе 1С точку актуальности на три года назад, запустит перезакрытие месяца и снесет к херам всю сданную отчётность. То потеряет папку с очень очень и очень важными документами в одном единственном экземпляре. Безвозвратно и бесследно. Неся ее из одного кабинета в другой. Термоядерный короче. Если уж вы взяли его в бухгалтерию, то привязывайте к стулу. И лишние предметы со стола убирайте.

ТЕЛЕЦ

Бухгалтер Телец молодец. Очень крепко стоит на ногах, сложно сбить с толку, сам кого хочешь снесет. Переубедить невозможно, он самый умный и лучше всех все знает. Но не педант, да. Так то все бумажки по папкам разложены, папки по полкам расставлены - но в порядке, только одному Тельцу известном. То есть хаотичненько. Уйди Телец на больничный, в отпуск, в декрет или с вещами на выход - все, никто никогда ничего не найдёт. Поэтому если берёте Тельца в бухгалтерию, то заключайте пожизненный трудовой договор. И еще один минус - борзый до денег, требует столько, что глаза на лоб.

РАК

Хотите накликать беду на бухгалтерию - возьмите туда Рака. Работа будет парализована навсегда. Это он будет без конца находить и исправлять какие-то ошибки, микроскопические, не влияющие ни на что, которых до черта в любом бухучёте. Причём будет это делать в том периоде, в котором они возникли, с подачей корректировочной отчетности. И каждую ошибку отдельно. Или еще хуже - станет все переделывать чтобы было «красиво». Художник, тонкая артистическая натура, не терпящая несовершенства, едрить его за ногу. Но надо сказать, отчётность красиво рисует. Во всем остальном - ну идиот.

ЛЕВ

Лев не главбух, Лев царь. По утрам, если появился в офисе с утра, пьёт кофе с коньяком из запасов шефа, а после обеда просто пьёт, без кофе. Даже если Лев в единственном числе в бухгалтерии, все равно он найдёт кого-нибудь себе в замы, потому что работу нужно работать, а это не царское дело. Льва можно послать разруливать любой вопрос. Он может быть и мимимишным котиком и оскаленной рычащей зверюгой, в зависимости от обстоятельств. Но доверять ему учет неразумно. Лев страшно удивится, когда с него потребуют к примеру сдать отчётность. Он же царь! С него нельзя требовать, можно только бить челом.

ДЕВА

Дева рождается с калькулятором в руках. Если она главбух, то это вообще трындец - удавит за копейку расхождений или за криво поставленную на полку папку. Страшный сон всех контрагентов и подотчетников. Зануда и педант каких мало, обычно сидит в своём углу худая как палка и с очками на длинном остром носу. Ненавидима, но втихаря, всем трудовым коллективом. Вызывает острое желание треснуть чем нибудь потяжелее. Является по сути незакрытым гештальтом, возникшим в результате детской травмы, нанесённой плохой первой учительницей.

ВЕСЫ

Весы в бухгалтерию не идут. Там же надо какие-то цифры писать, кому-то их показывать, а вдруг они неправильные?? У Весов развивается невроз на этой почве. Свою подпись поставить под приказом о назначении главбухом - так это вообще сердечный приступ. Требование из налоговой о предоставлении пояснений заканчивается обмороком и помещением в реанимацию. А вот помидоры на даче выращивать - это хорошо получается.

СКОРПИОН

Скорпион главбух редкая тварь. Это коррупция и темные делишки. Собственно Скорпион в эту профессию приходит за баблом. Бухучёт ему вообще не вперся, хотя он его прекрасно знает. Скорпион отлично умеет угнать или прогнать деньги, и как после этого спрятать концы в мутную воду. Схематозит всегда и везде, где надо и не надо, исключительно из любви к искусству. Это Скорпионы ходят на семинары налоговых консультантов чисто поржать.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец весел и жизнерадостен, потому стать бухгалтером ему не грозит. Если жизнь все-таки заносит в бухгалтерию, то ненадолго - выгоняют его оттуда быстро и с треском, но не без тайного сожаления.

Если не совпало пишите в комментариях будем разбираться с чакрами.