«Ночной бухгалтер». Налоговики аннулируют липовые нулевки, но только через полтора года

Очередная драма с фальшивыми декларациями с НДС: в налоговой отказываются их аннулировать и компаниям приходится идти в суд.

Ну и что, это же права бизнеса не нарушает

На «Клерке» много раз писали о проблеме липовых нулевок, которые сдают за бизнес мошенники. В одном из последних скандалов в Санкт-Петербурге на сторону бизнесменов не встали даже правоохранители. Но вот, похоже, появился луч надежды: компания судилась с налоговиками полтора года и выиграла дело.

Инспекцию через суд обязали аннулировать целых шесть липовых деклараций, поданных за пострадавшую компанию еще в 2019 году.

Особенно интересны в этой истории аргументы налоговиков. Знаете, что заявили? Что отказ удалить декларации не нарушает прав и законных интересов компании. И действительно! Какие такие права?

В общем, появление хорошей судебной практики, конечно, обнадеживает. Грустно, что дело вообще надо доводить до суда.

Кстати, сегодня последний день сдачи отчета по вакцинации. Посмотрите, как намучалась московский бухгалтер Берта.

Нетерпеливые

В общем, как декларации-фальшивки удалять, так это долго и мы не будем. А вот как подождать ответа на требование — у нас времени нет. Правда, господа инспекторы? Вот история, которой поделились в «Красном уголке бухгалтера».

Кстати, как вообще понять, что вы можете привлечь внимание налоговиков? Очень просто: вот вам список, по которому они компании проверяют.

И наконец, что делать, если проблемы все-таки случились и инспекторы уже грозят проверкой? На «Клерке» есть крутой онлайн-курс с подробной тактикой защиты.

ИП на заметку

Пару последних разъяснений для индивидуальных предпринимателей:

от Минфина про то, что даже если предприниматель не ведет деятельность, он все равно должен платить страховые взносы за себя;

от ФСС про то, что при регистрации ИП-работодателя больше не нужен трудовой договор, фонд сам будет запрашивать в ПФР данные из СЗВ-ТД.

Мем дня

Москвичи и общепит, конечно, поймут :)

Еще из новенького

Думали законотворцы, что еще бы такого удобного для людей сделать, и придумали. Штампы о регистрации брака и наличии детей в паспортах сделали необязательными. Ну и правильно. Хочешь — сегодня ты женат, а завтра свободный волк. А в доказательство можно паспорт без штампа показать. Удобно же?

Неудобно, как выясняется на практике. Например, при продаже недвижимости.

Осторожно, появился новый вид мошенничества. На этот раз злоумышленники начали подделывать сервис поездок BlaBlaCar и просить путешественников внести предоплату за будущую поездку. Будьте внимательны.

Ваша свободная и без всяких штампов редакция