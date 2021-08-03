Квест московского бухгалтера: как Берта Сергеевна отчет по вакцинации сдавала

Этим летом все должно было быть как обычно: Берта Сергеевна планировала долгожданный отпуск к началу августа и была уверена в том, что ничего страшного, кроме отчетности, накануне этого отпуска ее не ждет.
Но не тут-то было...
Дальше мы записали со слов нашей героини.
Пролог
Телефонный звонок раздался максимально неожиданно: я только-только заварила кофе, чтобы насладиться целым часом долгожданного обеда.
- Берта Сергеевна, вы новости видели?
Шеф ворвался в мой обед без предисловий, параллельно отправив мне какую-то ссылку. Вздохнув, я повернулась к ожившему компьютеру. Новость на «БухСофте» помечена молнией. Все совсем плохо, да?
- Смотрю, Николай Андреевич, да. Слышала про все это, конечно. Нет, про отчет не знала. Да, хорошо, разберусь.
Положила трубку, отодвинула чашку кофе. Опять отчет? Как про удаленку? Опять в Москве? Мы тут, похоже, испытательный полигон какой-то. Для всей страны.
Фирма у нас, как вы помните, небольшая, сотрудников — всего 30 человек, включая шефа. Спасибо, хоть посчитать 60% можно ровно, не 3,5 человека получится.
Завязка
Шеф испугался новых мер настолько, что начать разбираться в вопросе мне пришлось сразу после его звонка. Всю остальную отчетность меня прям-таки заставили отодвинуть в сторону.
Ладно, подумала я. Если уж мы с нерабочими рабочими днями разобрались, то и с этой эпопеей справимся. Позвала к себе в помощницы юного кадровика — хрупкую девочку Наташу, которую шеф принял на работу всего на месяц раньше меня. Только в отличие от меня, Наташа еще и без опыта пока.
- С чего начнем? — Наташины глаза блестели от счастья, что ей доверили важную работу.
- А фиг его знает, — устало ответила я. — Давай сначала разберемся, кого и как считать.
Наташа углубилась в чтение собянинского указа, а потом неожиданно выдала:
- Почему нам вообще это надо? Мы разве попадаем в категорию услуг или транспорта?
- Нет, Наташ, но мы занимаемся торговлей бытовой техникой. Ты наши коды ОКВЭД видела?
Вообще этот момент проще всего проверить по ИНН в БухСофт Онлайн. В нем я как раз и увидела нашу фирму в числе счастливчиков по сдаче отчета о вакцинации сотрудников.
У моей юной помощницы настолько округлились глаза, что я решила оставить ее в покое. А то вдруг мозг девочке сломаю.
Поначалу я думала, что включать в численность для вакцинации надо только штатных сотрудников. Но оказалось, что работники, которые трудятся по договорам ГПХ и даже самозанятые тоже включаются. Как оказалось? Да очень просто: под вечер, когда я уже рассчитала наших 18 человек, прибежала заместительница шефа и бухнула на стол папку с нашими ГПД-шниками. Еще 15 человек. Что делать-то будем?
Уточнить такую важную деталь удалось с помощью проверки через БухСофт. Для нее достаточно ввести в сервисе ИНН. Вся необходимая информация есть на дашборде, я специально настроила его «под себя». Вот, смотрите:
Ну теперь первичной инфой я владею — кого надо вакцинировать, но вопросов-то меньше не стало. Коллеги с предыдущей работы (Лена и Таня) осаждали меня звонками: даже Татьяна, несмотря на свой немалый профессиональный опыт в кадрах, растерялась.
Куда звонить, писать? В Роструд? В Роспотребнадзор? В мэрию? Время отчета приближалось.
Туман рассеивается
Я составила список вопросов и пошла с ним к экспертам БухСофт — там меня, хотя бы, пока ни разу не подводили, должны же они и про нынешний хаос что-то знать. Отправила Наташу заниматься ее кадровыми делами (чтоб не мешала сосредоточиться) и набрала номер поддержки.
- Добрый день, меня зовут Марина, эксперт поддержки БухСофт, слушаю вас.
- Здравствуйте, Марина, меня зовут Берта, я из компании ***, я тут с вопросами по вакцинации для Москвы, поможете?
- Конечно, спрашивайте.
- Вперед всего — что делать с сотрудниками, которые отказываются от вакцинации?
- Смотрите, по нынешним правилам таких сотрудников придется отстранять без сохранения зарплаты. Но сначала, конечно, проверить противопоказания — вдруг они есть. Вы можете отстранять не всех. Важно соблюсти пропорцию — не менее 60% привитых сотрудников. Например, у вас 100 человек, из них привились 48, остальные (52 человек) отказываются, Вы можете отстранить 20 человек, а остальные будут работать. Всего у вас будет работать (без учета отстраненных) 80 человек. 60% от 80-ти это 48. Пропорция будет соблюдена.
- Спасибо, Марина. У меня еще вопрос. Вакцинация же проходит в два этапа — мы до 15 июля должны отчитаться о тех, кто получит прививку в первый раз, ну или есть еще однокомпонентная вакцина. Затем второй этап — второй компонент надо вколоть до 15 августа. А отчет только один, получается — до 15 июля?
- Все верно, только один отчет. Вам не нужно специально искать бланк — заполните его в программе БухСофт.
- О, здорово! Я то уже приготовилась копировать все в Excel. Ладно, с этим разобрались, но я еще поспрашиваю. Вот, например, что делать с женщинами, которые сейчас не работают, а находятся в отпуске по уходу за детьми? У нас таких две.
Примечание от БухСофт: вот тут мы дали инструкцию о том, как сформировать отчет о вакцинированных.
- Они тоже входят в число людей, подлежащих обязательной вакцинации.
- Если у нас часть сотрудников в Москве, а другая — в другом городе, как считать необходимое количество вакцинированных?
- Берете для расчета только тех, кто работает именно в Москве. Но, заметьте, если у сотрудника место работы — Москва и он улетел в командировку, например, в Хабаровск, то его включаем в общую численность. То же касается сотрудников на больничном или в отпуске — их надо включать в расчет.
- Та-а-ак, начинаю путаться, но продолжаю записывать.
- Не беспокойтесь, если нужно — я вам отправлю консультацию в письменном виде, там будут все ответы.
- Супер! Но я все таки еще поинтересуюсь — а надо ли какие-то внутренние документы подготовить или отчет сдали и свободны?
- Для начала нужен приказ о необходимости вакцинирования 60 % сотрудников, в котором сослаться на Постановление главного санитарного врача региона. Ведь это не ваше личное желание, а закон.
Затем рассказать сотрудникам о том, где можно вакцинироваться, для чего это необходимо и какой документ сотрудник должен предоставить. Вам не нужно оставлять у себя сертификат или справку, можно сделать копию, если сотрудник согласен ее предоставить.
В самом отчете надо указать следующие сведения: СНИЛС, номер полиса ОМС, серию и номер документа, удостоверяющего личность, или патента (для работников — иностранцев), номер телефона. По ним и будет проведена проверка. Получать согласие на передачу персональных данных в этом случае не нужно.
- А если не успеем привить? Какие санкции за нарушение, коллега с прошлой работы говорит штрафы огромные.
- Да, размер штрафа высокий — до 500 000 рублей на организацию, если не предоставить отчет или не отстранить сотрудников от работы, соблюдая процентное ограничение.
Вы можете оформить гостевой доступ к программе БухСофт на 2 недели. Оставьте заявку — менеджер вам откроет доступ. Сможете сами оценить экспертную поддержку БухСофт.
Сюрприз
С горем пополам я рассчитала всех, кому у нас надо делать прививку. С декретницами, самозанятыми и всеми остальными. На календаре было уже 30 июня. Черт возьми, как быстро летит время...
Еще быстрее оно пролетело в процессе сдачи отчетности. Всякие 4-ФСС да СЗВ-ТД ведь никто не отменял! Спасибо, хоть коллеги у меня замечательные. Попали (скорее, каким-то чудом прорвались) на вакцинацию, приходили в течение недели, приносили справки да сертификаты — только в отчет оставалось вносить.
Наотрез отказались только трое — одна из декретниц и двое аллергиков. Никому из них прямых противопоказаний не давали, но доверия к прививке это им не прибавило, увы. Что ж, личный выбор каждого. Тем более, что норму в 60% — а я таких насчитала 20 человек — мы выполнили.
Отчет я отправила 14 июля вечером: секретарша шефа до последнего просила подождать.
Можно выдохнуть? Не тут-то было! Внезапно выяснилось, что мы не посчитали еще двух ГПД-шников. Да, вы правильно поняли. Выяснилось после отправки отчета.
С дрожащими руками и совершенно выкрученным остальной отчетностью мозгом думать я уже не могла. На часах — восемь вечера 14 июля. Сайт для отправки отчетности лежит. Про обоих ГПД-шников ничего не известно — есть прививка, нет ли...
Наташа поняла по моим глазам, что ей сейчас лучше исчезнуть. Как и заместительница шефа, принесшая мне «счастливую» весть.
Финалочка
Скрипя зубами, я позвонила нашим фрилансерам. Один — внештатный программист, которого подрядили на пару месяцев помочь обновить сайт — не прививался. Но он удаленщик — и к счастью, удаленщик из Волгограда.
Второй оказалась девушка-маркетолог. И прививки у нее — увы — тоже не было. В ответ на мои мольбы она согласилась сходить и хотя бы выяснить, есть ли у нее медотвод. Но завтра...
Дело затянулось больше чем на сутки. Шеф рвал и метал. К обеду 16 июля я думала, что поседею. Ответа от маркетолога не было.
Я снова набрала поддержку БухСофта. В Роспотребнадзоре перед этим не взяли трубку, а на горячей линии попросту развели руками — ну, ошиблись, значит, ваши проблемы.
- Добрый день, меня зовут Берта, я бухгалтер ***.
- Здравствуйте, меня зовут Николай. Чем могу вам помочь?
- Звонила вам примерно две недели назад, получила разъяснения по отчету о вакцинации. Но образовалась внештатная ситуация: отчет мы отправили с ошибкой. Знаем, как исправить, но сроки уже прогорели...
- Не переживайте, пожалуйста. Буквально только что вышло распоряжение столичных властей — срок сдачи отчета продлили до 22 июля. Так что уточняйте информацию и спокойно все исправляйте. На всякий случай сейчас пришлю вам инструкцию, как все это сделать.
К тому времени, как я положила трубку, камень свалился с плеч дважды. Девушка-маркетолог прислала мне сертификат о вакцинации. Оставалось только отправить правильный отчет.
Вместо эпилога
Иногда думаю — зачем я выбрала эту профессию, ну чего не захотелось ветеринаром стать или там музыкантом. Почему бухгалтерия?! Те, кто думает, что бухгалтеры — скучные тети в кабинете с чашкой чая в руке, живого бухгалтера-то хоть раз видели? Это же клубок энергии и нервов! Там некогда пироженками объедаться, только успевай задачки решать — то математические, то логические.
Делитесь москвичи — как у вас с отчетами, все сдали, провакцинировали? Или радуетесь еще отсрочке, как я?