Квест московского бухгалтера: как Берта Сергеевна отчет по вакцинации сдавала

Этим летом все должно было быть как обычно: Берта Сергеевна планировала долгожданный отпуск к началу августа и была уверена в том, что ничего страшного, кроме отчетности, накануне этого отпуска ее не ждет.

Но не тут-то было...

Дальше мы записали со слов нашей героини.

Пролог

Телефонный звонок раздался максимально неожиданно: я только-только заварила кофе, чтобы насладиться целым часом долгожданного обеда.

Берта Сергеевна, вы новости видели?

Шеф ворвался в мой обед без предисловий, параллельно отправив мне какую-то ссылку. Вздохнув, я повернулась к ожившему компьютеру. Новость на «БухСофте» помечена молнией. Все совсем плохо, да?

Смотрю, Николай Андреевич, да. Слышала про все это, конечно. Нет, про отчет не знала. Да, хорошо, разберусь.

Положила трубку, отодвинула чашку кофе. Опять отчет? Как про удаленку? Опять в Москве? Мы тут, похоже, испытательный полигон какой-то. Для всей страны.

Фирма у нас, как вы помните, небольшая, сотрудников — всего 30 человек, включая шефа. Спасибо, хоть посчитать 60% можно ровно, не 3,5 человека получится.

Завязка

Шеф испугался новых мер настолько, что начать разбираться в вопросе мне пришлось сразу после его звонка. Всю остальную отчетность меня прям-таки заставили отодвинуть в сторону.

Ладно, подумала я. Если уж мы с нерабочими рабочими днями разобрались, то и с этой эпопеей справимся. Позвала к себе в помощницы юного кадровика — хрупкую девочку Наташу, которую шеф принял на работу всего на месяц раньше меня. Только в отличие от меня, Наташа еще и без опыта пока.

С чего начнем? — Наташины глаза блестели от счастья, что ей доверили важную работу.

А фиг его знает, — устало ответила я. — Давай сначала разберемся, кого и как считать.

Наташа углубилась в чтение собянинского указа, а потом неожиданно выдала:

Почему нам вообще это надо? Мы разве попадаем в категорию услуг или транспорта?

Нет, Наташ, но мы занимаемся торговлей бытовой техникой. Ты наши коды ОКВЭД видела?

Вообще этот момент проще всего проверить по ИНН в БухСофт Онлайн. В нем я как раз и увидела нашу фирму в числе счастливчиков по сдаче отчета о вакцинации сотрудников.

У моей юной помощницы настолько округлились глаза, что я решила оставить ее в покое. А то вдруг мозг девочке сломаю.

Поначалу я думала, что включать в численность для вакцинации надо только штатных сотрудников. Но оказалось, что работники, которые трудятся по договорам ГПХ и даже самозанятые тоже включаются. Как оказалось? Да очень просто: под вечер, когда я уже рассчитала наших 18 человек, прибежала заместительница шефа и бухнула на стол папку с нашими ГПД-шниками. Еще 15 человек. Что делать-то будем?

Уточнить такую важную деталь удалось с помощью проверки через БухСофт. Для нее достаточно ввести в сервисе ИНН. Вся необходимая информация есть на дашборде, я специально настроила его «под себя». Вот, смотрите:

Ну теперь первичной инфой я владею — кого надо вакцинировать, но вопросов-то меньше не стало. Коллеги с предыдущей работы (Лена и Таня) осаждали меня звонками: даже Татьяна, несмотря на свой немалый профессиональный опыт в кадрах, растерялась.

Куда звонить, писать? В Роструд? В Роспотребнадзор? В мэрию? Время отчета приближалось.

Туман рассеивается

Я составила список вопросов и пошла с ним к экспертам БухСофт — там меня, хотя бы, пока ни разу не подводили, должны же они и про нынешний хаос что-то знать. Отправила Наташу заниматься ее кадровыми делами (чтоб не мешала сосредоточиться) и набрала номер поддержки.

Добрый день, меня зовут Марина, эксперт поддержки БухСофт, слушаю вас.

Здравствуйте, Марина, меня зовут Берта, я из компании ***, я тут с вопросами по вакцинации для Москвы, поможете?

Конечно, спрашивайте.

Вперед всего — что делать с сотрудниками, которые отказываются от вакцинации?

Смотрите, по нынешним правилам таких сотрудников придется отстранять без сохранения зарплаты. Но сначала, конечно, проверить противопоказания — вдруг они есть. Вы можете отстранять не всех. Важно соблюсти пропорцию — не менее 60% привитых сотрудников. Например, у вас 100 человек, из них привились 48, остальные (52 человек) отказываются, Вы можете отстранить 20 человек, а остальные будут работать. Всего у вас будет работать (без учета отстраненных) 80 человек. 60% от 80-ти это 48. Пропорция будет соблюдена.

Спасибо, Марина. У меня еще вопрос. Вакцинация же проходит в два этапа — мы до 15 июля должны отчитаться о тех, кто получит прививку в первый раз, ну или есть еще однокомпонентная вакцина. Затем второй этап — второй компонент надо вколоть до 15 августа. А отчет только один, получается — до 15 июля?

Все верно, только один отчет. Вам не нужно специально искать бланк — заполните его в программе БухСофт.

программе БухСофт. О, здорово! Я то уже приготовилась копировать все в Excel. Ладно, с этим разобрались, но я еще поспрашиваю. Вот, например, что делать с женщинами, которые сейчас не работают, а находятся в отпуске по уходу за детьми? У нас таких две.

Примечание от БухСофт: вот тут мы дали инструкцию о том, как сформировать отчет о вакцинированных.

Они тоже входят в число людей, подлежащих обязательной вакцинации.

Если у нас часть сотрудников в Москве, а другая — в другом городе , как считать необходимое количество вакцинированных?

Берете для расчета только тех, кто работает именно в Москве. Но, заметьте, если у сотрудника место работы — Москва и он улетел в командировку, например, в Хабаровск, то его включаем в общую численность. То же касается сотрудников на больничном или в отпуске — их надо включать в расчет.

Та-а-ак, начинаю путаться, но продолжаю записывать.

Не беспокойтесь, если нужно — я вам отправлю консультацию в письменном виде, там будут все ответы.

Супер! Но я все таки еще поинтересуюсь — а надо ли какие-то внутренние документы подготовить или отчет сдали и свободны?

Для начала нужен приказ о необходимости вакцинирования 60 % сотрудников, в котором сослаться на Постановление главного санитарного врача региона. Ведь это не ваше личное желание, а закон.

Затем рассказать сотрудникам о том, где можно вакцинироваться, для чего это необходимо и какой документ сотрудник должен предоставить. Вам не нужно оставлять у себя сертификат или справку, можно сделать копию, если сотрудник согласен ее предоставить.

В самом отчете надо указать следующие сведения: СНИЛС, номер полиса ОМС, серию и номер документа, удостоверяющего личность, или патента (для работников — иностранцев), номер телефона. По ним и будет проведена проверка. Получать согласие на передачу персональных данных в этом случае не нужно.

А если не успеем привить? Какие санкции за нарушение, коллега с прошлой работы говорит штрафы огромные.

Да, размер штрафа высокий — до 500 000 рублей на организацию, если не предоставить отчет или не отстранить сотрудников от работы, соблюдая процентное ограничение.

Вы можете оформить гостевой доступ к программе БухСофт на 2 недели. Оставьте заявку — менеджер вам откроет доступ. Сможете сами оценить экспертную поддержку БухСофт.

Сюрприз

С горем пополам я рассчитала всех, кому у нас надо делать прививку. С декретницами, самозанятыми и всеми остальными. На календаре было уже 30 июня. Черт возьми, как быстро летит время...

Еще быстрее оно пролетело в процессе сдачи отчетности. Всякие 4-ФСС да СЗВ-ТД ведь никто не отменял! Спасибо, хоть коллеги у меня замечательные. Попали (скорее, каким-то чудом прорвались) на вакцинацию, приходили в течение недели, приносили справки да сертификаты — только в отчет оставалось вносить.

Наотрез отказались только трое — одна из декретниц и двое аллергиков. Никому из них прямых противопоказаний не давали, но доверия к прививке это им не прибавило, увы. Что ж, личный выбор каждого. Тем более, что норму в 60% — а я таких насчитала 20 человек — мы выполнили.

Отчет я отправила 14 июля вечером: секретарша шефа до последнего просила подождать.

Можно выдохнуть? Не тут-то было! Внезапно выяснилось, что мы не посчитали еще двух ГПД-шников. Да, вы правильно поняли. Выяснилось после отправки отчета.

С дрожащими руками и совершенно выкрученным остальной отчетностью мозгом думать я уже не могла. На часах — восемь вечера 14 июля. Сайт для отправки отчетности лежит. Про обоих ГПД-шников ничего не известно — есть прививка, нет ли...

Наташа поняла по моим глазам, что ей сейчас лучше исчезнуть. Как и заместительница шефа, принесшая мне «счастливую» весть.

Финалочка

Скрипя зубами, я позвонила нашим фрилансерам. Один — внештатный программист, которого подрядили на пару месяцев помочь обновить сайт — не прививался. Но он удаленщик — и к счастью, удаленщик из Волгограда.

Второй оказалась девушка-маркетолог. И прививки у нее — увы — тоже не было. В ответ на мои мольбы она согласилась сходить и хотя бы выяснить, есть ли у нее медотвод. Но завтра...

Дело затянулось больше чем на сутки. Шеф рвал и метал. К обеду 16 июля я думала, что поседею. Ответа от маркетолога не было.

Я снова набрала поддержку БухСофта. В Роспотребнадзоре перед этим не взяли трубку, а на горячей линии попросту развели руками — ну, ошиблись, значит, ваши проблемы.

Добрый день, меня зовут Берта, я бухгалтер ***.

Здравствуйте, меня зовут Николай. Чем могу вам помочь?

Звонила вам примерно две недели назад, получила разъяснения по отчету о вакцинации. Но образовалась внештатная ситуация: отчет мы отправили с ошибкой. Знаем, как исправить, но сроки уже прогорели...

Не переживайте, пожалуйста. Буквально только что вышло распоряжение столичных властей — срок сдачи отчета продлили до 22 июля. Так что уточняйте информацию и спокойно все исправляйте. На всякий случай сейчас пришлю вам инструкцию, как все это сделать.

К тому времени, как я положила трубку, камень свалился с плеч дважды. Девушка-маркетолог прислала мне сертификат о вакцинации. Оставалось только отправить правильный отчет.

Вместо эпилога

Иногда думаю — зачем я выбрала эту профессию, ну чего не захотелось ветеринаром стать или там музыкантом. Почему бухгалтерия?! Те, кто думает, что бухгалтеры — скучные тети в кабинете с чашкой чая в руке, живого бухгалтера-то хоть раз видели? Это же клубок энергии и нервов! Там некогда пироженками объедаться, только успевай задачки решать — то математические, то логические.

Делитесь москвичи — как у вас с отчетами, все сдали, провакцинировали? Или радуетесь еще отсрочке, как я?