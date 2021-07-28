«Ночной бухгалтер». Компании стали выигрывать в судах с налоговиками про дробление

Бизнес выиграет дело о дроблении, если налоговики работали с нарушениями: в судебной практике появился хороший пример.

Не получилось

Питерским налоговикам, похоже, не очень везет с делами о дроблении бизнеса: почти все они в пользу налогоплательщиков. Об очередном прецеденте рассказал налоговый юрист Иван Кузнецов, основатель и руководитель «Комплаенс Решения».

Если коротко, то компания выиграла дело благодаря тому, что при выездной проверке инспекторы допустили очень, ну очень много нарушений.

Сама по себе схема была достаточно простая — торговый зал разбили на четыре организации по торговле сувенирами. Но налоговики действовали совершенно безобразно: только основных процессуальных нарушений в самом решении суда 12, и это еще не все. В итоге суд стал на сторону бизнеса.

— Это приятно, что суд услышал и принял доводы налогоплательщика, — комментирует адвокат, специалист по уголовно-правовой защите Александр Цыбырны. — Это положительная практика, на которую будут ссылаться многие в своей работе. Но увы, это далеко не первый случай, когда налогоплательщик пытается донести до суда свою позицию и приводит факты нарушений со стороны налоговиков: зачастую суды этого не слышат. Так что можно считать это дело маленькой победой на большом поле.

Все действительно пока не так радужно: в большинстве случаев налоговики по стране все же побеждают в судах. Процент исключений в прошлом году был 19%, а в этом году — уже 14%.

Не хотите испытывать судьбу на себе? Тогда скорее изучайте законные схемы дробления бизнеса и то, как действовать нельзя. Онлайн-курс «Клерка» об этом сейчас как раз со скидкой.

Ковидные хроники

Не волнуйтесь, считать заболевших мы не будем, просто несколько новостей с полей обязательной вакцинации.

Роструд рассказал, что работодатель может сократить отстраненного непривитого сотрудника. Работники считают хорошей мотивацией к прививке со стороны работодателя медицинскую страховку от побочек.

Еще Минфин рассказал, что платить НДФЛ и страховые взносы, если работодатель оплачивает сотруднику лечение от коронавируса, не надо (но есть пара исключений).

Про ваши денежки

Конечно, мы про зарплаты. Роструд считает, что отправлять расчетные листки по зарплате через мессенджеры нельзя. Только по электронной почте.

А еще HeadHunter провел исследование и выяснил, что большинство работников сейчас не хотят получать зарплату цифровым рублем.

Между строк заметим, что пока и обычным-то не очень платить получается:

Мечтаете об отпуске, но вместо этого считаете чужие отпускные? Мы расскажем, как это сделать правильно! На вебинаре от КАМИН «Расчёт количества положенных дней отпуска и не только...» уже завтра, 29 июля, поговорим о самых важных нюансах расчета отпускных, которые бухгалтеру нельзя упускать. Не забудьте зарегистрироваться.

Кстати, про цифровизацию

В мир технологий внезапно включилась Почта России: там теперь будут оцифровывать входящую бумажную почту компаний и госструктур и передавать ее адресатам в электронном виде.

А налоговики успокоили получателей ЭЦП от ФНС: не волнуйтесь, мол, если вдруг потеряете, мы ее перевыпустим бесплатно.

Бальзам на бухгалтерскую душу

Иначе и не сказать про новый сервис «Клерка» (да, еще один, потому что мы становимся круче)! «Клерк.Разборы» — это регулярные выпуски мануалов для бухгалтера о самых последних новшествах в законе и о том, как их внедрить в свою работу.

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Ваша очень цифровизированная редакция