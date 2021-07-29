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«Ночной бухгалтер». Банки стали называть налоговиков неблагонадежными контрагентами

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Шапито, да и только: компании отправляют через банки налоговые платежки, а в ответ их предупреждают о неблагонадежности получателей платежа.

А может, просто не платить?

Историей поделились в «Красном уголке бухгалтера»: компания оформляла налоговый платеж, ничего не подозревая, и тут — сигнал от банка, что контрагент-то неблагонадежный. С пометкой «Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика».

Смех смехом, но в комментариях выяснилось, что случай — далеко не единичный. И касается он не только налоговой, но и ФСС. Почему так происходит?

— Согласен с алгоритмами банков. ФНС — это неблагонадежная организация, работать с которой стоит с особой осторожностью, — смеется Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей». — А если серьёзно, то думаю, что все дело в некорректных алгоритмах банковской программы, поскольку выборка по арбитражным судам — очень куцая. Необходимы, конечно, и иные признаки неблагонадежности, коих большое количество! Поэтому, думаю, в ближайшее время всё исправят.

И тебя заблокируют, и меня заблокируют

Ошибка, конечно, довольно забавная, но есть куда более тревожные новости. Минфин и ФНС обсуждают возможность дать налоговикам право блокировать имущество компаний-должников в начале проверки.

— Мне кажется, недостаточно докрутили идею, — пишет в Facebook Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology. — Еще можно в день вынесения решения о назначении проверки направлять в банк инкассо о списании денег с налогоплательщика. Сумму можно не обосновывать — например, 10% от годового оборота за прошлый год, это же совсем немного, правда? Какая разница — ну узнает года через два, за что именно списали, все равно виноват же, раз проверка пришла. Опять же от лишних пени его спасет — сплошная польза.

Что ни день, то новая грандиозная идея, в общем. Утешает одно — что пока идею не приняли законодательно. Поэтому предлагаем почитать, как защититься при налоговых проверках и причем тут режим коммерческой тайны.

Заживем

Минтруд заявил, что все у нас с безработицей налаживается и за полгода официальных безработных стало на 60 % меньше. Правда, на сколько изменилось число неофициальных безработных, Минтруд не заявил.

В августе 2021 года работавшие в 2020 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.

А лидер «Справедливой России» высказался на тему индексации зарплат:

«Если начать индексировать зарплаты по официальной инфляции, которую нам рисует Росстат, никакого эффекта не будет. Проблему нищенских зарплат надо решать радикально через повышение МРОТ до реальных величин — до 50-60 тысяч рублей.»

Цитата, конечно, хорошая, если не принимать близко к сердцу тот факт, что выборы уже совсем близко. И не цитировать по этому поводу группу «Ленинград», конечно.

Из практического

Рассказываем, что делать ИП с РСВ, если он уволил последнего работника.

А еще о том, какой стиль руководства выбрать главбуху и о том, что поменяется в фискальных документах в ближайшее время. Последнее, кстати, вебинар, так что не забудьте зарегистрироваться.

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В 2021 году в результате снижения минимальных требований ещё 7 000 компаний смогут стать участниками налогового мониторинга.

16 сентября эксперты из Mail Group, RAMAX и Docsvision поделятся опытом, как компании подготовить свои ИТ-системы для доступа налоговых инспекторов и ответят на вопросы:

  • с чего начать проект;
  • какой экспертизой необходимо обладать;
  • как создать витрину данных для ФНС.

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«Клерк» становится еще круче (да куда еще-то?)

Во-первых, мы вам уже рассказывали, что запустили новый горячий проект — «Клерк.Разборы». Скорее бегите смотреть :)

А во-вторых, у нас сегодня настоящий праздник: Центр обучения «Клерка» получил образовательную лицензию! Самую настоящую, представляете?

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