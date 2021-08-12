«Ночной бухгалтер». Если ЭЦП вам выдала не налоговая, менять не надо, ее не аннулируют

В Минцифры наконец-то рассказали, что делать с ЭЦП, которые получены не в налоговой, а в удостоверяющих центрах. Спойлер: выкидывать не надо, они будут действовать.

Ежики больше не в тумане?

С 1 июля 2021 года, как известно, электронные подписи выдает ФНС. Но вот вопрос: что делать компаниям и ИП, которые уже приобрели ЭЦП, чей срок действия не закончился, менять на новую? Ответа на вопрос долгое время не было, и вот наконец за дело взялись в Минцифры.

Там рассказали, что старые подписи можно применять и дальше, но есть условия. Во-первых, подпись должна быть получена в аккредитованных после 1 июля 2020 года удостоверяющих центрах. Во-вторых, когда срок действия сертификата ключа проверки подписи истечет, новую подпись можно будет получить только в ФНС.

Вопрос о том, как все это повлияет на стоимость сервисов для сдачи отчетности, тем не менее, остается.

Социальное

Вести с полей предвыборной лихорадки: в Госдуме предложили отказаться от Пенсионного фонда (да и от пенсий тогда уж тоже, чего мелочиться, ребят?).

На заметку: с 1 января 2022 года будут новые правила возмещения ФСС работодателям расходов на допвыходные по уходу за детьми-инвалидами.

Хроники ковида (да сколько можно)

Да-да, он нам тоже надоел, но есть пару новостей. Компании в Москве получают вот такие странные письма про отчет о вакцинации:

Между тем, повторно отчет сдавать не нужно, и вообще непонятно, что это за путаница такая. У вас как, коллеги?

Ну и никаких преференций для тех, кто привьет 100% сотрудников, не будет. Минфину предложили давать таким компаниям льготы по налогу на прибыль, но он, конечно, отказался. (Жирно будет, ребята, жирно)

Не знаете, как разобраться в куче предложений банков по ведению расчетного счета и РКО? «Клерк» поможет: мы сделали для этого специальный калькулятор :)

Робин Гуд, которого мы заслужили

Сотрудник налоговой в Подмосковье сам оплачивал за людей мелкие долги по налогам, а его за это отстранили. Ибо что это такое — государство не забирает, а дает? Непорядок.

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