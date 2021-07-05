Еще раз про ЭЦП: как будет работать выдача подписей от ФНС до 1 января

С 1 июля ФНС начала выдавать бесплатные электронные цифровые подписи. И с этим не все так просто. Рассказываем, что важно знать на сегодняшний день.

1 января 2022 года заканчивается срок действия квалифицированных электронных подписей, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами. И ответственность за выдачу новых — бесплатных — сертификатов ЭЦП с нового года ляжет на плечи УЦ ФНС.

Кто и кому будет выдавать новые сертификаты?

Удостоверяющие центры ФНС с 1 января будут выдавать электронные подписи организациям, ИП и нотариусам. Себе в помощь налоговая отберет доверенных лиц из числа аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ). Они также смогут выдавать ЭЦП юридическим и физическим лицам по доверенности от УЦ ФНС.

«Физикам» для получения электронной подписи еще можно будет обращаться в обычные аккредитованные удостоверяющие центры. Сейчас на сайте Минцифры размещен список, в который вошли 511 АУЦ по всей России.

По задумке ФНС, электронная подпись должна стать универсальной для разных целей: ее можно будет использовать для подписания любых электронных документов, для получения всех государственных и коммерческих услуг. Сейчас же, к примеру, ЕГАИС просит одну подпись, Росреестр — другую.

В 2022 году к списку аккредитованных удостоверяющих центров присоединятся Казначейство и Центробанк. Казначейство будет оформлять электронные подписи для госслужащих, Центробанк — для финансовых организаций.

Сейчас, до 31 декабря, проходит переходный период, во время которого АУЦ могут выдавать ЭЦП не только физлицам, но еще организациям и ИП. Цель переходного периода — избежать создания коллапса в работе УЦ ФНС и не вызывать толкучки.

Налоговики уже в мае начали заботливо обзванивать предпринимателей и предлагать им скорее записаться на получение ЭЦП, чтобы потом в июле не томиться в очередях. Правда, наши читатели заботу не оценили и только напряглись. К тому же, налоговая тогда сама с трудом отвечала на вопросы и не знала, через какое время снова придется менять ЭЦП.

Почему вообще налоговая решила заняться выдачей сертификатов ЭЦП?

В последние годы участились случаи махинаций с электронными подписями: например, мошенники вместо бухгалтера подают уточненку по НДС в сумме, превышающей прошлогоднюю выручку, сдают декларацию за компанию (и компания теряет деньги). Да и вообще случаи обнуления деклараций случаются всё чаще.

Один из вариантов, как злоумышленник может завладеть ЭЦП, — через недобросовестный удостоверяющий центр или отдельных сотрудников, которые сделали дубликат ключа и продали недоброжелателям компании.

При этом за злодеяния мошенники оставались практически безнаказанными: только в этом году МВД предложило ввести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью. Предполагается, что за неправомерное владение КЭП мошеннику будет грозить наказание — от 100–300 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В этом контексте передача госструктуре такой важной миссии выглядит весьма логично. К тому же, эксперты считают, что переход права выпуска ЭЦП к ФНС — однозначно хорошая идея, поскольку это «обеспечит дополнительный контроль за выпуском ЭЦП со стороны госорганов и даст уверенность в надежности цифровой подписи».

Звучит хорошо, так в чем проблема?

Вся эта история вылилась в очередную головную боль для бизнеса и вызвала нервный тик у бухгалтеров: все еще не ясно, как будет проходить электронный оборот с новыми ЭЦП, как на изменения среагируют сервисы отчетности и как вообще изменится стоимость подключения к ним.

Вместе с этим остался не разрешенным вопрос, будут ли действовать ключи, полученные у прошедшего аккредитацию центра, до конца срока или только до 1 января 2022 года. Проблема в том, что ранее в информации по пилотному проекту для спецоператоров содержалась информация, что после переаккредитации их подписи будут действовать до истечения срока действия ключа.

То есть получалось, что если в декабре оформить ключ на 15 месяцев у коммерческого спецоператора, то она будет действовать до 2023 года. Это бы позволило обеспечить плавность перехода к КЭП ФНС. А в конце мая вышло письмо, в котором был обозначен срок окончания действия подписей коммерческих УЦ — 1 января 2022 года. Но изначально такое требование касалось только тех спецоператоров, которые не прошли переаккредитацию.

Поэтому, если налоговая не придумает никаких новых правил, с нового года в любом случае нужно будет получать подпись ФНС, даже если ваша удостоверяющая организация прошла аккредитацию. Но это правило не касается физлиц — для них срок действия новых электронных подписей не ограничен 1 января.

А вот юрлица и ИП, у которых закончился срок действия подписи после 1 июля, могут получить новую двумя способами:

либо бесплатно в УЦ ФНС (и тогда действовать подпись будет 15 месяцев);

либо платно через коммерческий УЦ из списка аккредитованных. В последнем случае ЭЦП будет действительна только до конца года.

Если срок действия вашей подписи, оформленной ранее, еще не подошёл к концу, не спешите менять ее на новую — до 1 января она точно будет действовать (если ее действие не закончится раньше).

Какие необходимы документы и как можно получить новую электронную подпись, на «Клерке» писали в этом материале.

Не верь глазам своим

Бесплатные ЭЦП — бесплатны условно. За носитель всё равно придётся платить самостоятельно. А записываться ЭЦП будет на только на определенные токены, стоимость которых уже выше 1 500 рублей.

УЦ ФНС поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.

Помимо этого, может понадобиться лицензия «КриптоПро» для создания и проверки электронной подписи, для обеспечения юридической значимости электронных документов. Средняя стоимость такой лицензии — от 1 до 2 тысяч рублей, хотя сейчас, по некоторым сведениям, уже несколько дороже.

Так что, как верно заметили наши читатели, бесплатная подпись — только в фантазии законодателей.