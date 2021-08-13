«Ночной бухгалтер». Галя, у нас отмена: Собянин убрал требование об обязательной удаленке 30% сотрудников

Ковидные послабления в столице продолжаются: мэр Москвы отменил требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку.

Но маски остаются

Три недели назад столичные власти отменили необходимость посещать общепит с QR-кодами, а сегодня сняли и ограничение по дистанционным сотрудникам.

Правда, все остальные ограничения — в частности, обязательное ношение масок — продолжают действовать.

А у бухгалтеров и кадровиков продолжают сохраняться вопросы по поводу всего происходящего, на которые периодически отвечает Роструд.

Например, он рассказал, что требовать от сотрудников ПЦР-тест каждый 72 часа нельзя.

Вопросы по обязательной вакцинации сотрудников мы разбираем в записи вебинара с Юлией Жижериной — скорее забирайте себе.

Ох уж эти фейки

Буквально вчера читатели «Клерка» оценили историю о налоговике в Подмосковье, который погашал за людей мелкие налоговые долги из своего кармана.

А уже сегодня в ФНС опровергли эту информацию и заявили, что проверка такого не обнаружила.

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Ваша очень пятничная и немного дождливая редакция