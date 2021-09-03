«Ночной бухгалтер». Опять двадцать пять: от бизнеса требуют средние по отрасли зарплаты, хотя это незаконно

Мы могли бы сказать, что налоговики творят беспредел, но увы — ничего нового. Компании сново массово получают требования с вопросами о зарплатах, которые «ниже средних по отрасли». Юристы говорят: надо отбиваться.

Мы тут посчитали...

На «Клерке» много раз поднимали эту тему, но инспекторы, видимо, никак не успокоятся и продолжают оперировать термином «среднеотраслевая зарплата». Требуют от бизнеса пояснений, если зарплата ниже. Что отвечать? Давайте разбираться.

Для начала напомним, что такое среднеотраслевая зарплата. Это показатель средней з/п, получаемый из расчета по отрасли, которую, в свою очередь, берут по коду ОКВЭД. Размеры и местонахождение бизнеса при этом в расчет не берутся. Показатель рассчитывает Росстат.

Картинка получается не всегда правильная (да что там, статистика в нашей стране — вообще вещь удивительная!). Короче говоря, маленький ломбард, например, по этому показателю может попасть в расчет вместе с банками. Отсюда вывод: зарплаты «ниже средней по отрасли» — это вообще никакой не ориентир и не показатель. И уж тем более для определения добросовестной уплаты налогов.

Теперь самое главное: а что отвечать-то? Проигнорировать ведь не получится. Клерки — люди креативные, так что и на сайте, и в «Красном уголке бухгалтера» уже набежала целая коллекция вариантов ответа.

Как вам, например, такое:

«Ответьте им, что если все будут непрерывно подтягивать до среднеотраслевой, то она (среднеотраслевая) будет бесконечно расти. Вы в этом массовом заговоре против самих себя участвовать не будете. Во всяком случае, с учетом текущей ситуации на рынке, повышать зарплату нет возможности (при этом, она, конечно, должна быть выше МРОТа, установленного трехсторонней комиссией)».

Мы обратились к эксперту:

— Действующее законодательство не содержит норм, которые бы обязывали работодателя выплачивать заработную плату в размере среднеотраслевой, — объяснил Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству. — Минимальные ограничения по уровню заработной платы — это МРОТ (ФЗ № 82 от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты труда»). А согласно подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ, налогоплательщики вправе не выполнять неправомерные требования налоговых органов, которые не соответствуют федеральным законам.

Вот вам и готовый ответ со ссылками на законы. Как говорится, пользуйтесь и не благодарите :)

И еще чуть-чуть

Из новостей: Минтруд отменит правила расчета среднего заработка для уволенных сотрудников. Будет новый порядок, при котором все считать будут центры занятости (за небольшими исключениями).

Superjob провел исследование и выяснил, что средняя зарплата бухгалтера на первичку по стране составляет 40 тыс. рублей. Правда, наши читатели говорят, что...гм, это опять цифры с другой планеты:

С царского плеча

Владимир Путин сегодня согласился продлить мораторий на проверки малого бизнеса на год (на пять лет — много, мол, очень).

А вот бизнес на Курилах получил индульгенцию (зачеркнуто) освобождение от налогов на целых 10 лет.

Истории для размышления

В «Клерк.Консультации» продолжают сыпаться вопросы — и с каждым днем их все больше! Делимся с вами некоторыми неконфиденциальными и поучительными историями.

Рассказываем все про виды налогового контроля ФНС и новшества при налоговых проверках: познакомьтесь на досуге.

А еще можете поразмышлять (или поспорить) с Алексеем Ивановым по поводу будущих подсчетов налогов для малого бизнеса: у него интересные тезисы.

Ваша очень много статистики редакция