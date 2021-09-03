Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Опять двадцать пять: от бизнеса требуют средние по отрасли зарплаты, хотя это незаконно

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Мы могли бы сказать, что налоговики творят беспредел, но увы — ничего нового. Компании сново массово получают требования с вопросами о зарплатах, которые «ниже средних по отрасли». Юристы говорят: надо отбиваться.

Мы тут посчитали...

На «Клерке» много раз поднимали эту тему, но инспекторы, видимо, никак не успокоятся и продолжают оперировать термином «среднеотраслевая зарплата». Требуют от бизнеса пояснений, если зарплата ниже. Что отвечать? Давайте разбираться.

Для начала напомним, что такое среднеотраслевая зарплата. Это показатель средней з/п, получаемый из расчета по отрасли, которую, в свою очередь, берут по коду ОКВЭД. Размеры и местонахождение бизнеса при этом в расчет не берутся. Показатель рассчитывает Росстат.

Картинка получается не всегда правильная (да что там, статистика в нашей стране — вообще вещь удивительная!). Короче говоря, маленький ломбард, например, по этому показателю может попасть в расчет вместе с банками. Отсюда вывод: зарплаты «ниже средней по отрасли» — это вообще никакой не ориентир и не показатель. И уж тем более для определения добросовестной уплаты налогов.

Теперь самое главное: а что отвечать-то? Проигнорировать ведь не получится. Клерки — люди креативные, так что и на сайте, и в «Красном уголке бухгалтера» уже набежала целая коллекция вариантов ответа.

Как вам, например, такое:

«Ответьте им, что если все будут непрерывно подтягивать до среднеотраслевой, то она (среднеотраслевая) будет бесконечно расти. Вы в этом массовом заговоре против самих себя участвовать не будете. Во всяком случае, с учетом текущей ситуации на рынке, повышать зарплату нет возможности (при этом, она, конечно, должна быть выше МРОТа, установленного трехсторонней комиссией)».

Мы обратились к эксперту:

— Действующее законодательство не содержит норм, которые бы обязывали работодателя выплачивать заработную плату в размере среднеотраслевой, — объяснил Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству. — Минимальные ограничения по уровню заработной платы — это МРОТ (ФЗ № 82 от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты труда»). А согласно подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ, налогоплательщики вправе не выполнять неправомерные требования налоговых органов, которые не соответствуют федеральным законам.

Вот вам и готовый ответ со ссылками на законы. Как говорится, пользуйтесь и не благодарите :)

И еще чуть-чуть

Из новостей: Минтруд отменит правила расчета среднего заработка для уволенных сотрудников. Будет новый порядок, при котором все считать будут центры занятости (за небольшими исключениями).

Superjob провел исследование и выяснил, что средняя зарплата бухгалтера на первичку по стране составляет 40 тыс. рублей. Правда, наши читатели говорят, что...гм, это опять цифры с другой планеты:

С царского плеча

Владимир Путин сегодня согласился продлить мораторий на проверки малого бизнеса на год (на пять лет — много, мол, очень).

А вот бизнес на Курилах получил индульгенцию (зачеркнуто) освобождение от налогов на целых 10 лет.

Истории для размышления

В «Клерк.Консультации» продолжают сыпаться вопросы — и с каждым днем их все больше! Делимся с вами некоторыми неконфиденциальными и поучительными историями.

Рассказываем все про виды налогового контроля ФНС и новшества при налоговых проверках: познакомьтесь на досуге.

А еще можете поразмышлять (или поспорить) с Алексеем Ивановым по поводу будущих подсчетов налогов для малого бизнеса: у него интересные тезисы.

Ваша очень много статистики редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить