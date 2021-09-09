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«Ночной бухгалтер». Слишком долго пьешь кофе: от бухгалтеров требуют отчетов по времени, чтобы измерить их эффективность

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Бухгалтеры жалуются, что руководители стали «измерять эффективность» их работы. И ладно бы смотрели на качество бухучета — но нет же. Требуют отчеты по времени — куда ходил да сколько был в туалете.

Поминутно, пожалуйста

Все мы в детстве смотрели «Сказку о потерянном времени», да только Пете Зубову и не снилось, каким сумасшедшим может быть график работы современного бухгалтера. Впрочем, многих шефов это не останавливает и эффективность работы своих бухов они хотят измерять в количестве потраченных на перекур/кофе/обед/туалет минут.

Мол, слишком долго кофе пьешь — неэффективно работаешь.

Вопрос «У кого-нибудь из главбухов измеряли эффективность, путём запроса отчета по таймингу? К чему это привело?» задали в «Красном уголке бухгалтера». И тут же понеслось: выяснилось, что история далеко не единичная, а самому автору вопроса посоветовали бежать с такой работы.

Было бурное обсуждение, но главный вывод все равно один: качество работы бухгалтера в количестве перерывов не измеряется. О том, кстати, что вообще может на это влиять и как понять, что бух загружен сверх меры, на нашем форуме был недавно интересный разговор, почитайте.

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