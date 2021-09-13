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«Ночной бухгалтер». В налоговых платежках — революция, особенно для ипэшников

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

В платежных поручениях на уплату налогов поменяется целый ряд полей: их нужно будет заполнять по-новому с 1 октября. Речь, прежде всего, про ИП.

Документик заполните, пожалуйста

Важная новость для бухгалтеров и ИП: Минфин внес несколько изменений в налоговые платежки. Например, в поля для сведений об уплате долгов и налогоплательщике.

Вы ипэшник? Берите на заметку: в поле 101 «Статус составителя поручения» больше не будут проставлять коды 09,10,11 и 12. Вместо них будет проставляться один и тот же код 13 — он будет единым теперь не только для физиков, но и для ИП, нотариусов, адвокатов и глав КФХ.

Там есть еще много изменений, подробно мы описали их вот тут.

Впрочем, вопросы с платежками на этом, конечно, не заканчиваются. Так что ловите статью, где хорошо расписаны основные детали, которые надо знать бухгалтеру и предпринимателю.

Иногда заплатить не так сложно, как составить документ — кому, как не клеркам, про это знать.

Самый гуманный в мире

Свежее из судебной практики, как вы уже успели догадаться:

А еще, кстати, мы рассказываем много важного про субсидиарную ответственность и про то, как не нарваться на неприятности с ней в суде: это бесплатный вебинар 24 сентября.

Блокбастерское

Очень крутая статья про то, почему жизнь бизнеса в России — это реальный блокбастер: почитайте.

Кстати, если не хотите быть в списке жертв этого эпика, проверьте долги по налогам, а то скоро ФНС раздаст черные метки (зачеркнуто) опубликует список должников по налогам.

Из новенького обучающего: эксперт расскажет все про налоговые разрывы по НДС на вебинаре, записывайтесь.

Кстати, а что вы знаете про очередную драму бизнеса этого года — прослеживаемость товаров? Если ничего, но она вас касается — мы на «Клерке» запустили классный курс вам в помощь! Скорее оценивайте :)

Что-то на богатом

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