«Ночной бухгалтер». В налоговых платежках — революция, особенно для ипэшников

В платежных поручениях на уплату налогов поменяется целый ряд полей: их нужно будет заполнять по-новому с 1 октября. Речь, прежде всего, про ИП.

Документик заполните, пожалуйста

Важная новость для бухгалтеров и ИП: Минфин внес несколько изменений в налоговые платежки. Например, в поля для сведений об уплате долгов и налогоплательщике.

Вы ипэшник? Берите на заметку: в поле 101 «Статус составителя поручения» больше не будут проставлять коды 09,10,11 и 12. Вместо них будет проставляться один и тот же код 13 — он будет единым теперь не только для физиков, но и для ИП, нотариусов, адвокатов и глав КФХ.

Там есть еще много изменений, подробно мы описали их вот тут.

Впрочем, вопросы с платежками на этом, конечно, не заканчиваются. Так что ловите статью, где хорошо расписаны основные детали, которые надо знать бухгалтеру и предпринимателю.

Иногда заплатить не так сложно, как составить документ — кому, как не клеркам, про это знать.

Самый гуманный в мире

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