«Ночной бухгалтер». Налоговики жестят по-крупному: шлют незаконные требования, а потом блокируют счета

Очередная жесть от службы мытарей: требуют у всех подряд сдать 6-НДФЛ, блокируют счета, если не ответить, и на все отвечают, что это у них сбой такой.

Да оно само

Казалось бы, давно пора было привыкнуть к сбоям у налоговиков, но периодически происходит такое, что на голову не наденешь. Компании получают от инспекций требования сдать 6-НДФЛ — даже те, кто только начал деятельность. А некоторым пишут еще и из инспекций, где они уже не стоят на учете.

Историями поделились в «Красном уголке бухгалтера»: слово за слово, и там выяснилось, что случаи не единичные. Кое-кому даже счета блокировали, приходилось звонить в налоговую и убирать вручную эту блокировку.

Как должно быть по закону, напомнил Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

— 6-НДФЛ действительно входит в число обязательных налоговых расчетов, которые должны сдавать компании и ИП — налоговые агенты (ст. 230 НК). Если налогоплательщик не является налоговым агентом, блокировка счета и штраф (ст. 119, п. 3.2 ст. 76 НК РФ) за непредоставление 6-НДФЛ ему не грозит. Но налоговая вправе приостановить операции по счетам в случае непредставления в ИФНС электронной квитанции о получении самого требования (пп. 2 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76 НК РФ). Это нужно сделать в течение 6 рабочих дней. Если не отправить такую квитанцию, решение о приостановке может быть вынесено в течение 10 дней после истечения 6-дневного срока. Поэтому если требование к вам не относится, его нужно получить, а вот отвечать на незаконное требование — уже не обязательно. Штрафа не будет.

Готовые аргументы для налоговиков, в общем, со ссылочками на НК — пользуйтесь.

Немножко больше о том, что изменилось в налогах за последнее время и что могут предъявить вам инспекторы — на бесплатном вебинаре 30 сентября. Все расскажем на пальцах, ясно и без воды.

Денег нет, но вы держитесь

Налоговики напомнили, как и при каких условиях оформляется внесудебное банкротство: берите на заметку.

В Минэкономразвития оценили сам механизм внесудебного банкротства и статистику по нему. Цифры довольно занимательные.

Как не допустить банкротства бизнесмену? Один из важных моментов, из-за которого можно потерять миллионы, подробно описали в статье, почитайте.

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов». Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим: что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;

как всё обелить и при этом платить минимум налогов;

как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;

алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;

как сделать активы недоступными для взыскания;

и многое другое. Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное. Записаться

Планировали, планировали, да не допланировали

Минфин хотел внести поправки в НК, чтобы прописать в нем проверки ККТ, но опять что-то пошло не так. Проект уже не в первый раз перепишут:

Интересно, будет более или менее жесткий вариант?

Казусно-опусное

Решение из практики Верховного суда для дачников: если на земле, предназначенной для садоводства, поставить курятник и начать разводить птиц — оштрафуют.

Мошенники разместили вакансию тайного покупателя и открыли на «сотрудника» ИП. Несчастной девушке прилетел долг в 3 миллиона рублей. Будьте бдительны при устройстве на работу, что еще сказать...

О спецрежимах замолвите слово

ИП на УСН хочет взять патент на ту же деятельность, которую он ведет на УСН. Напоминание: право на упрощенку при этом не утрачивается. Об этом, кстати, мы подробно говорим в классном онлайн-курсе.

Постскриптум

Напоминаем, что мы тут крутой обзор по поисковикам тендеров написали: читайте скорее, если госзакупки — ваша головная боль.

Ваша выбравшая свой путь редакция