Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Налоговики жестят по-крупному: шлют незаконные требования, а потом блокируют счета

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Очередная жесть от службы мытарей: требуют у всех подряд сдать 6-НДФЛ, блокируют счета, если не ответить, и на все отвечают, что это у них сбой такой.

Да оно само

Казалось бы, давно пора было привыкнуть к сбоям у налоговиков, но периодически происходит такое, что на голову не наденешь. Компании получают от инспекций требования сдать 6-НДФЛ — даже те, кто только начал деятельность. А некоторым пишут еще и из инспекций, где они уже не стоят на учете.

Историями поделились в «Красном уголке бухгалтера»: слово за слово, и там выяснилось, что случаи не единичные. Кое-кому даже счета блокировали, приходилось звонить в налоговую и убирать вручную эту блокировку.

Как должно быть по закону, напомнил Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

— 6-НДФЛ действительно входит в число обязательных налоговых расчетов, которые должны сдавать компании и ИП — налоговые агенты (ст. 230 НК). Если налогоплательщик не является налоговым агентом, блокировка счета и штраф (ст. 119, п. 3.2 ст. 76 НК РФ) за непредоставление 6-НДФЛ ему не грозит. Но налоговая вправе приостановить операции по счетам в случае непредставления в ИФНС электронной квитанции о получении самого требования (пп. 2 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76 НК РФ). Это нужно сделать в течение 6 рабочих дней. Если не отправить такую квитанцию, решение о приостановке может быть вынесено в течение 10 дней после истечения 6-дневного срока.

Поэтому если требование к вам не относится, его нужно получить, а вот отвечать на незаконное требование — уже не обязательно. Штрафа не будет.

Готовые аргументы для налоговиков, в общем, со ссылочками на НК — пользуйтесь.

Немножко больше о том, что изменилось в налогах за последнее время и что могут предъявить вам инспекторы — на бесплатном вебинаре 30 сентября. Все расскажем на пальцах, ясно и без воды.

Денег нет, но вы держитесь

Налоговики напомнили, как и при каких условиях оформляется внесудебное банкротство: берите на заметку.

В Минэкономразвития оценили сам механизм внесудебного банкротства и статистику по нему. Цифры довольно занимательные.

Как не допустить банкротства бизнесмену? Один из важных моментов, из-за которого можно потерять миллионы, подробно описали в статье, почитайте.

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

Записаться

Планировали, планировали, да не допланировали

Минфин хотел внести поправки в НК, чтобы прописать в нем проверки ККТ, но опять что-то пошло не так. Проект уже не в первый раз перепишут:

1

Интересно, будет более или менее жесткий вариант?

Казусно-опусное

Решение из практики Верховного суда для дачников: если на земле, предназначенной для садоводства, поставить курятник и начать разводить птиц — оштрафуют.

Мошенники разместили вакансию тайного покупателя и открыли на «сотрудника» ИП. Несчастной девушке прилетел долг в 3 миллиона рублей. Будьте бдительны при устройстве на работу, что еще сказать...

О спецрежимах замолвите слово

ИП на УСН хочет взять патент на ту же деятельность, которую он ведет на УСН. Напоминание: право на упрощенку при этом не утрачивается. Об этом, кстати, мы подробно говорим в классном онлайн-курсе.

Постскриптум

Напоминаем, что мы тут крутой обзор по поисковикам тендеров написали: читайте скорее, если госзакупки — ваша головная боль.

Ваша выбравшая свой путь редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить