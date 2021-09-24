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«Ночной бухгалтер». Мишустин сказал, что ждет от бизнеса помощи народу и стране

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Если точнее, то бизнес как бы может выбрать, что ему делать с прибылью — но вообще-то надо экономику с колен поднимать и страну развивать. Честно сказать, мы очень плакат хотели сделать по теме.

Делайте что хотите

Помните, в детстве мама говорила «делай, что хочешь» — и каждый из нас знал, что если сделать именно как хочешь, то можно таких... получить? Тут, похоже, то же самое. Власти считают, что бизнес волен сам распоряжаться своей прибылью — выводить дивиденды или как-то иначе. Но при этом «в цивилизованных странах» у бизнеса есть социальная ответственность и деньги надо вкладывать в развитие страны и народа.

И вот вроде бы все понятно: получаешь деньги — улучшай страну немножечко, возможности-то есть. Вопросы не к идее, а к авторам. А сами-то, товарищи?...

О том, что поощрять будут бизнес, который вкладывается в развитие, говорили еще весной, с момента послания Путина Федеральному собранию. Вот только как это будет выглядеть на практике, пока непонятно.

Мда

Бухгалтерские боли с ККТ: чеки по безналичной оплате не формируются, несчастный бухгалтер пробивает их сама, ручками и каждый день. Ох уж этот своеобразный путь цифровизации, конечно.

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Что поднимут и что нет

Материнский капитал — конечно, да: собрали информацию в таблицу. Сохраняйте себе.

Пенсии работающим пенсионерам — конечно, нет. Просто проект предложили не единороссы.

А для неработающих пенсионеров есть хорошие новости. В следующем году они получат прибавку примерно в тысячу рублей. Крохи, понятное дело, но не 50 рублей и на том спасибо.

Тормозите, ребят

Иногда случаются приятные истории — когда налоговики пытаются утопить бизнес, а суд их, что называется, приводит в чувство и не дает совсем оборзеть. Вот вам парочка историй:

В долгах как в шелках

Впрочем, не всем в судебной практике везет. Иногда все хорошо, как в случае с этим директором компании, у которого из личных денег хотели взять долги бизнеса по налогам.

А иногда — нет, и расчехлять кошелек на миллионы все же придется.

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Ваша слегка заправленная валерьянкой редакция

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