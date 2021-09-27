«Ночной бухгалтер». Осторожно, злая программа: бухгалтеров судят за пиратскую 1С

Скачали пиратский софт? Добро пожаловать в тюрьму. Бухгалтерам грозят реальные сроки за 1С без лицензии.

Танцы на граблях

Казалось бы, миллион раз уже сказано, сколько рисков на себя берут бухгалтеры, скачивая пиратские 1С, но ввоз и ныне там: главбуха в Белгородской области, похоже, реально посадят, и срок за пиратский софт ей грозит до шести лет.

Бухгалтер работала в «пиратке» с 2016 по 2020 год. Ущерб из-за нарушения авторских прав оценили в 700 тысяч рублей.

На «Клерке» много раз писали о том, что нарушение авторских прав — очень скользкий и сложный момент в работе с 1С, за это дают реальные уголовные сроки. Вот один из громких примеров — шокирующая уголовка по 1С: почему в опасности все компании, которые законно приобрели программу.

По этому поводу мы даже запрашивали комментарий в «1С» и делали большую статью с помощью юристов.

На всякий случай напомним, что вашей компании надо сделать прямо сейчас, даже если вы уверены, что программа у вас не пиратская: проверить качество работы и наличие технической защиты программы;

проследить за тем, чтобы обновления программы проходили правильно;

посоветоваться с юристом при первой же возможности;

и точно бить в набат, если вы получили «Уведомление о необходимости соблюдения действующего законодательства в области интеллектуальной собственности».

Еще немного подробностей — в записи вебинара на «Клерке» от эксперта.

Как бизнес добивают ногами

С экономикой в стране уже все совершенно хорошо, бизнес сыт и доволен, так что взыскивать с него за нарушения можно по полной.

Да, это мы сейчас про какую-то параллельную Россию, ибо в реальности неправда все, кроме последнего пункта. Вот, полюбуйтесь:

Как быть во всеоружии и все же отстаивать свои права перед инспекторами, эксперты «Клерка» расскажут в любое время в «Консультациях»: задать вопрос можно хоть сейчас.

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Ваша немного злая редакция