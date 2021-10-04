«Ночной бухгалтер». Транспортные накладные будут электронными. У бухгалтеров горит отчетность

Вести с полей цифровизации: транспортные накладные и другие перевозочные документы переведут в электронный вид. А в бухгалтериях стартовал отчетный период.
Документики в онлайн
Налоговики разработали формат транспортной накладной и других перевозочных документов, которые со следующего года будут в электронном виде. Мало того, для этих документов сделают государственную электронную систему, где они будут храниться.
Впрочем, это далеко не все: в цифровой формат переведут и акт сверки между контрагентами (сейчас по этому вопросу даже нормативки как таковой нет).
А еще электронным стал СНИЛС: старые добрые зеленые карточки делать больше не будут.
Запах гари
Скорее всего, вы тоже его чувствуете — и знаете, что это из бухгалтерии, где как раз начинают окунаться в славный отчетный период. Впрочем, некоторые и в обычное время трудятся слишком много и тяжело.
А от кого-то руководство требует и вовсе суперспособностей — например, заниматься среди всего прочего и прогнозированием.
Чтобы все успевать, не всегда нужны сверхнавыки, иногда достаточно грамотного тайм-менеджмента. И еще нескольких важных моментов, а каких — рассказывает эксперт в нашем онлайн-курсе. Скорее смотрите, чтобы успокоить нервы.
То ли запретили, то ли нет
По СМИ прошла новость: мол, без разрешения Роспотребнадзора массовых мероприятий в стране проводиться не будет.
Потом в РПН уточнили, что, дескать, это никакой не новый запрет, каждый регион все сам решает. В общем, видимо, отставить панику.
Но другие ковидные ограничения все-таки вводятся — меры с QR-кодами завоевывают все большую популярность в регионах. Как дела обстоят сейчас, можно посмотреть в нашем списке.
Эхо прошлой недели
На «Клерке» недавно писали о массовой рассылке вредоносных писем якобы от ФНС. Эксперты рассказали подробно, как от этого защититься: берите себе на заметку.
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