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«Ночной бухгалтер». Транспортные накладные будут электронными. У бухгалтеров горит отчетность

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Вести с полей цифровизации: транспортные накладные и другие перевозочные документы переведут в электронный вид. А в бухгалтериях стартовал отчетный период.

Документики в онлайн

Налоговики разработали формат транспортной накладной и других перевозочных документов, которые со следующего года будут в электронном виде. Мало того, для этих документов сделают государственную электронную систему, где они будут храниться.

Впрочем, это далеко не все: в цифровой формат переведут и акт сверки между контрагентами (сейчас по этому вопросу даже нормативки как таковой нет).

А еще электронным стал СНИЛС: старые добрые зеленые карточки делать больше не будут.

Запах гари

Скорее всего, вы тоже его чувствуете — и знаете, что это из бухгалтерии, где как раз начинают окунаться в славный отчетный период. Впрочем, некоторые и в обычное время трудятся слишком много и тяжело.

А от кого-то руководство требует и вовсе суперспособностей — например, заниматься среди всего прочего и прогнозированием.

Чтобы все успевать, не всегда нужны сверхнавыки, иногда достаточно грамотного тайм-менеджмента. И еще нескольких важных моментов, а каких — рассказывает эксперт в нашем онлайн-курсе. Скорее смотрите, чтобы успокоить нервы.

То ли запретили, то ли нет

По СМИ прошла новость: мол, без разрешения Роспотребнадзора массовых мероприятий в стране проводиться не будет.

Потом в РПН уточнили, что, дескать, это никакой не новый запрет, каждый регион все сам решает. В общем, видимо, отставить панику.

Но другие ковидные ограничения все-таки вводятся — меры с QR-кодами завоевывают все большую популярность в регионах. Как дела обстоят сейчас, можно посмотреть в нашем списке.

Эхо прошлой недели

На «Клерке» недавно писали о массовой рассылке вредоносных писем якобы от ФНС. Эксперты рассказали подробно, как от этого защититься: берите себе на заметку.

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