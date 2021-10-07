«Ночной бухгалтер». Налоговики собирают досье на вашего директора. Зачем?

Компании засыпают требованиями дать налоговой кадровые документы на директоров. А еще хотят знать про рабочие графики и нарушения трудовой дисциплины. Что происходит?
Кто-то оборзел
...и мы с вами знаем, кто именно: требовать документы по конкретным сделками инспекторы по закону могут, но вот кадровые документы на руководство просить — это уже жесткий перебор. Предела фантазии мытарей явно нет, потому что НК такие штуки им проворачивать не разрешает.
Вот что запросили:
Есть предположение, что это налоговики так хотят доказать номинальность директора. Оригинальный ход конем, конечно. Потому что предоставлять такие документы компания не обязана. И еще потому, что есть куча способов доказать подобное предположение другими, законными способами.
Клерки пишут:
«Так не положено же работодателю копии паспортов хранить. Только паспортные данные. А 2-НДФЛ мы вообще каждый год в налоговую сдаем! У себя же посмотреть не судьба?»
И еще:
«Это, видимо, новая креативная „фишка“ по наполнению Бюджета РФ — совместная акция ФНС РФ и РосКомНадзора(((
Не предоставил данные по запросу (копию паспорта) — получил проблемы от ФНС и, возможно, штраф.
Предоставил данные по запросу (копию паспорта) — ФНС об этом сообщит в РосКомНадзор, а он уже выпишет штраф за персданные.
Ляпота просто... Бюджет при любом раскладе в выигрыше.»
Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?
Важно
Помечайте в календаре, что:
- до 25 октября надо сдать отчет оо операциях с прослеживаемыми товарами;
- а до 16 октября фитнес-клубам надо подать заявку для включения в перечень по новому «спортивному» вычету.
Впрочем, что-то народ вообще не сильно активно налоговыми вычетами пользуется: многие о них просто не знают.
27-29 октября 2021 состоится экспертно-практический семинар, закрывающий организационные и тактические вопросы в «неработающей» системе взыскания долгов, «Лайфхаки исполнительного производства и боевые методы, стимулирующие любого пристава эффективно работать с вашими должниками»
Семинар в г. Москва, очное участие плюс онлайн-трансляция.
Цель семинара: избавить специалистов от стереотипов о неэффективном исполнительном производстве. Обучить технологии «под ключ», с которой исполнительное производство работает. Минимизировать временные и финансовые затраты на сопровождение исполнительного производства.
После обучения специалисты:
- минимизируют количество неэффективных действий;
- «заговорят» на мотивирующем пристава языке;
- в разы повысят количество успешных завершенных исполнительных производств.
Драматичное
Представьте, приходят к вам «большие люди», говорят, что они из спецслужб и за энное вознаграждение решают все проблемы с налоговой. Поведетесь на таких? А вот столичный бизнесмен из этой истории повелся. Налоговая все равно пришла, а «решала» оказался самым банальным мошенником.
Проблемы, кстати, могут быть и с вполне законными помощниками — налоговыми юристами. Главное, выбрать правильно: вот полезная статья об этом.
Каких законных драм ждать от налоговиков в 2022 году, мы выяснили тут: прочитайте, не проходите мимо.
Копилка советиков
Решили зарегистрировать ООО и растерялись в том, как все правильно сделать? Есть несколько лайфхаков.
А еще советы нужны «Клерку»: что болит у бухгалтеров, как нам стать для вас еще полезней? Пишите в комментарии сюда.
Ваша офигеть, уже неделя октября прошла редакция