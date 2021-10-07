Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Налоговики собирают досье на вашего директора. Зачем?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Компании засыпают требованиями дать налоговой кадровые документы на директоров. А еще хотят знать про рабочие графики и нарушения трудовой дисциплины. Что происходит?

Кто-то оборзел

...и мы с вами знаем, кто именно: требовать документы по конкретным сделками инспекторы по закону могут, но вот кадровые документы на руководство просить — это уже жесткий перебор. Предела фантазии мытарей явно нет, потому что НК такие штуки им проворачивать не разрешает.

Вот что запросили:

1

Есть предположение, что это налоговики так хотят доказать номинальность директора. Оригинальный ход конем, конечно. Потому что предоставлять такие документы компания не обязана. И еще потому, что есть куча способов доказать подобное предположение другими, законными способами.

Клерки пишут:

«Так не положено же работодателю копии паспортов хранить. Только паспортные данные. А 2-НДФЛ мы вообще каждый год в налоговую сдаем! У себя же посмотреть не судьба?»

И еще:

«Это, видимо, новая креативная „фишка“ по наполнению Бюджета РФ — совместная акция ФНС РФ и РосКомНадзора(((

Не предоставил данные по запросу (копию паспорта) — получил проблемы от ФНС и, возможно, штраф.

Предоставил данные по запросу (копию паспорта) — ФНС об этом сообщит в РосКомНадзор, а он уже выпишет штраф за персданные.

Ляпота просто... Бюджет при любом раскладе в выигрыше.»

Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?

Важно

Помечайте в календаре, что:

Впрочем, что-то народ вообще не сильно активно налоговыми вычетами пользуется: многие о них просто не знают.

27-29 октября 2021 состоится экспертно-практический семинар, закрывающий организационные и тактические вопросы в «неработающей» системе взыскания долгов, «Лайфхаки исполнительного производства и боевые методы, стимулирующие любого пристава эффективно работать с вашими должниками»

Семинар в г. Москва, очное участие плюс онлайн-трансляция.

Цель семинара: избавить специалистов от стереотипов о неэффективном исполнительном производстве. Обучить технологии «под ключ», с которой исполнительное производство работает. Минимизировать временные и финансовые затраты на сопровождение исполнительного производства.

После обучения специалисты:

  • минимизируют количество неэффективных действий;
  • «заговорят» на мотивирующем пристава языке;
  • в разы повысят количество успешных завершенных исполнительных производств.

Записаться

Драматичное

Представьте, приходят к вам «большие люди», говорят, что они из спецслужб и за энное вознаграждение решают все проблемы с налоговой. Поведетесь на таких? А вот столичный бизнесмен из этой истории повелся. Налоговая все равно пришла, а «решала» оказался самым банальным мошенником.

Проблемы, кстати, могут быть и с вполне законными помощниками — налоговыми юристами. Главное, выбрать правильно: вот полезная статья об этом.

Каких законных драм ждать от налоговиков в 2022 году, мы выяснили тут: прочитайте, не проходите мимо.

Копилка советиков

Решили зарегистрировать ООО и растерялись в том, как все правильно сделать? Есть несколько лайфхаков.

А еще советы нужны «Клерку»: что болит у бухгалтеров, как нам стать для вас еще полезней? Пишите в комментарии сюда.

Ваша офигеть, уже неделя октября прошла редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить