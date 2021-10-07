«Ночной бухгалтер». Налоговики собирают досье на вашего директора. Зачем?

Компании засыпают требованиями дать налоговой кадровые документы на директоров. А еще хотят знать про рабочие графики и нарушения трудовой дисциплины. Что происходит?

Кто-то оборзел

...и мы с вами знаем, кто именно: требовать документы по конкретным сделками инспекторы по закону могут, но вот кадровые документы на руководство просить — это уже жесткий перебор. Предела фантазии мытарей явно нет, потому что НК такие штуки им проворачивать не разрешает.

Вот что запросили:

Есть предположение, что это налоговики так хотят доказать номинальность директора. Оригинальный ход конем, конечно. Потому что предоставлять такие документы компания не обязана. И еще потому, что есть куча способов доказать подобное предположение другими, законными способами.

Клерки пишут:

«Так не положено же работодателю копии паспортов хранить. Только паспортные данные. А 2-НДФЛ мы вообще каждый год в налоговую сдаем! У себя же посмотреть не судьба?»

И еще:

«Это, видимо, новая креативная „фишка“ по наполнению Бюджета РФ — совместная акция ФНС РФ и РосКомНадзора((( Не предоставил данные по запросу (копию паспорта) — получил проблемы от ФНС и, возможно, штраф. Предоставил данные по запросу (копию паспорта) — ФНС об этом сообщит в РосКомНадзор, а он уже выпишет штраф за персданные. Ляпота просто... Бюджет при любом раскладе в выигрыше.»

Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?

Важно

Помечайте в календаре, что:

Впрочем, что-то народ вообще не сильно активно налоговыми вычетами пользуется: многие о них просто не знают.

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Драматичное

Представьте, приходят к вам «большие люди», говорят, что они из спецслужб и за энное вознаграждение решают все проблемы с налоговой. Поведетесь на таких? А вот столичный бизнесмен из этой истории повелся. Налоговая все равно пришла, а «решала» оказался самым банальным мошенником.

Проблемы, кстати, могут быть и с вполне законными помощниками — налоговыми юристами. Главное, выбрать правильно: вот полезная статья об этом.

Каких законных драм ждать от налоговиков в 2022 году, мы выяснили тут: прочитайте, не проходите мимо.

Копилка советиков

Решили зарегистрировать ООО и растерялись в том, как все правильно сделать? Есть несколько лайфхаков.

А еще советы нужны «Клерку»: что болит у бухгалтеров, как нам стать для вас еще полезней? Пишите в комментарии сюда.

Ваша офигеть, уже неделя октября прошла редакция