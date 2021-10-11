«Ночной бухгалтер». Счета ИП заблокируют за переводы на личные карты

Ахтунг! Скорее проверяйте, не попадет ли ваш счет под новые правила блокировки, которые начали действовать с 1 октября.

И тебя заблокируют, и меня заблокируют

Центробанк дал банкам новые указания, по каким правилам блокировать счета, и они вступили в силу с 1 октября. Там много нового, мы собрали самое сочное.

Итак, во-первых, заблокируют счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета.

В этом случае банк посчитает, что никаких расходов по профессиональной деятельности у вас нет, а значит, и счет подозрительный.

Во-вторых, основаниями для блокировки могут статьбольшие поступления за последние время, если до этого деятельность не велась. Или продажа товаров с НДС при условии закупки только у контрагентов-неплательщиков НДС.

В зону риска вы попадете и в том случае, если снимете наличкой бюджетную субсидию. И это еще далеко не все: в наших новостях можно скачать полный текст указаний ЦБ и проверить себя.

В комментариях к теме в социальных сетях разгорелись нешуточные возмущения. Переводчики, например, говорят:

«Это у меня так и было, так и только так: я сдавал переводы, получал деньги, оставлял ровно на налоги, оставшиеся переводил на личный счет. Это же и логично. Зачем мне держать заработанные деньги на счете ИП?»

На это отвечают:

«Если у вас вид деятельности указан как оказание услуг по языковым переводам, то к вам вопросов не будет. Если же указать, что у вас торговля или производство, то вопросы естественно возникнут.»

А вы что думаете, коллеги?

Про счета-фактуры

Берите на заметку:

Новая серия того самого сериала

Помните требования по обязательной вакцинации — что если сотрудник не вакцинируется, то его надо отстранить от работы? (если не помните, у нас есть запись вебинара про это)

Так вот, если в компании единственный сотрудник, и он же — директор, то ему придется в таком случае отстранять самого себя.

Роструд как решение предлагает нанять привитых сотрудников, чтоб выполнить требования РПН.

Список регионов, где ввели обязательную вакцинацию на сегодняшний день, можно посмотреть тут. А список регионов, где ввели QR-коды — здесь.

ТК vs валютное законодательство

Второе важнее, сказал суд: если платите иностранцу зп наличкой, будьте готовы отдать огромный штраф. Аргумент, что сотрудник не дал согласия на выплату через банк, не поможет.

Постскриптум

Как удержать бизнес на плаву в кризис? Рассказываем, что нужно знать про факторинг и причем тут кассовые разрывы, на бесплатном вебинаре уже совсем скоро: не пропустите и запишитесь прямо сейчас.

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