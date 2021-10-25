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«Ночной бухгалтер». Новые выходные дни для сотрудников и обязательная удаленка. Что еще придумали на ковидной волне

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Банкет за счет бизнеса набирает обороты: вдогонку нерабочим дням посыпались поручения властей давать работникам по два выходных на прививку. А всем, кто 60+, отправляться на удаленку.

Show must go on

Возможно, еще немного — и бизнес просто умрет. От счастья, конечно же. Новые распоряжения:

Мало того, до 15 ноября главы регионов должны будут отчитаться о выполнении этих поручений.

Из столичных хроник: продлевать нерабочие дни после 7 ноября власти Москвы не планируют.

Впрочем, бухгалтерам, которые сейчас возятся с отчетами по удаленке, легче от этого не стало: опять все те же проблемы с ними, что и в прошлый раз. Починить программу? Не, не слышали.

У нас с тобой всего полчаса

...на то, чтобы сдать:

А еще чтобы заплатить:

  • 1/3 часть НДС за 3 квартал 2021 года;
  • авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2021 года;
  • торговый сбор за 3 квартал 2021 года;
  • НДПИ за сентябрь 2021 года;
  • авансовый платеж по НДФЛ для ИП на ОСНО.

Ура!

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Завтра будет много всего интересного, а пока принимаем поздравления и обнимашки!

Налоговики и орфография

Правила русского языка? Не, не слышали. Ну мы же не на уроке русского языка, верно? Вот такие документы шлют инспекторы компаниям:

Офигеть

Нам в редакцию прислали статью про рейдерские захваты компаний: мы зачитались и загрустили. Что на дворе не 90е, а ситуация почти не изменилась.

А банки продолжают лютовать с блокировками счетов. Не хотите сюрприз в какие-нибудь нерабочие дни? Тогда скорее регистрируйтесь на бесплатный вебинар: уже 27 октября эксперт покажет и расскажет, как защитить свой бизнес от 115-фз.

Ваша открывает шампанское, ну и что, что понедельник редакция

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