«Ночной бухгалтер». Новые выходные дни для сотрудников и обязательная удаленка. Что еще придумали на ковидной волне

Банкет за счет бизнеса набирает обороты: вдогонку нерабочим дням посыпались поручения властей давать работникам по два выходных на прививку. А всем, кто 60+, отправляться на удаленку.
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Возможно, еще немного — и бизнес просто умрет. От счастья, конечно же. Новые распоряжения:
- обеспечить по два выходных всем сотрудникам для вакцинации (с сохранением заработной платы, конечно);
- всем работникам старше 60 лет уйти на удаленку.
Мало того, до 15 ноября главы регионов должны будут отчитаться о выполнении этих поручений.
Из столичных хроник: продлевать нерабочие дни после 7 ноября власти Москвы не планируют.
Впрочем, бухгалтерам, которые сейчас возятся с отчетами по удаленке, легче от этого не стало: опять все те же проблемы с ними, что и в прошлый раз. Починить программу? Не, не слышали.
У нас с тобой всего полчаса
...на то, чтобы сдать:
- декларацию по НДС за 3 квартал 2021 года;
- расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года;
- отчет по операциям с прослеживаемыми товарами.
- 1/3 часть НДС за 3 квартал 2021 года;
- авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2021 года;
- торговый сбор за 3 квартал 2021 года;
- НДПИ за сентябрь 2021 года;
- авансовый платеж по НДФЛ для ИП на ОСНО.
Ура!
Завтра будет много всего интересного, а пока принимаем поздравления и обнимашки!
Налоговики и орфография
Правила русского языка? Не, не слышали. Ну мы же не на уроке русского языка, верно? Вот такие документы шлют инспекторы компаниям:
Офигеть
Нам в редакцию прислали статью про рейдерские захваты компаний: мы зачитались и загрустили. Что на дворе не 90е, а ситуация почти не изменилась.
А банки продолжают лютовать с блокировками счетов. Не хотите сюрприз в какие-нибудь нерабочие дни? Тогда скорее регистрируйтесь на бесплатный вебинар: уже 27 октября эксперт покажет и расскажет, как защитить свой бизнес от 115-фз.
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