«Ночной бухгалтер». Бизнесу дадут льготные кредиты и гранты за нерабочие дни, но не всем

Классический аттракцион невиданной щедрости стартовал: за нерабочие дни компаниям будут платить компенсации в виде грантов. А еще дадут льготные кредиты. Конечно же, с ооочень большими оговорочками.

Извините, вы не пострадали

Очередные ограничения снова как снег на голову падают на бизнес, который и так с трудом держится на плаву. В ответ на вопрос «как держаться дальше» власти предлагают свои меры «поддержки» — гранты и льготные кредиты. Давайте разбираться, в чем опять подвох.

Итак, основных мер поддержки бизнеса на федеральном уровне будет две (об этом на «Клерке» писали еще накануне введения нерабочих дней):

Получить безвозмездные гранты компании смогут с 15 ноября. Чтобы получить выплату, нужно:

подать заявление на сайте ФНС;

дождаться его рассмотрения и выплаты в течение 8 рабочих дней.

Но! Это мера поддержки только для малого бизнеса из пострадавших отраслей (в том числе, ИП-одиночек). То есть это гостиницы, общепит, компании сферы дополнительного образования, бытовых услуг, спорта, организации досуга и развлечений.

Размер гранта рассчитают в зависимости от количества работников из расчета один МРОТ на одного занятого, включая самого ИП.

Кредиты тоже может получить компания из списка пострадавших отраслей.

Объем кредита — 1 МРОТ на каждого сотрудника умножить на 12 месяцев. Полгода ничего платить не будет нужно, а потом на год ваша процентная ставка будет 3% годовых.

Ну вот же, красота! Ставка — любо-дорого посмотреть. Но подвох в том, что для этой льготы компания должна сохранить не менее 90% штатной численности сотрудников вплоть до самой последней выплаты по кредиту. Иначе вам все пересчитают по обычной процентной ставке и будете доплачивать.

Много ли компаний сможет соблюсти такое условие?

На региональном уровне могут, конечно, быть и свои меры поддержки. В Москве, например, компаниям компенсируют коммуналку за 3 квартал. Но как показывает практика, между столицей и другими регионами — оочень широкая пропасть.

Ой, ну как обычно

Неожиданный (внезапный, никогда такого не было — нужное подчеркнуть) сбой у налоговиков. Требуют 6-НДФЛ от компаний без сотрудников. Вам не присылали такое?

В компании целыми веерами прилетают требования от инспекторов. И не пара-тройка штук, а целых 36 за раз! Горящая отчетность? Нерабочие рабочие дни на носу? Не, не слышали.

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устранения кассового разрыва;

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С позднячком

ФНС внезапно проснулась и вспомнила: сроки сдачи отчетности же переносятся! Бухгалтеры это выяснили уже почти неделю назад, но ловите на всякий случай напоминание.

Региональные нерабочие дни, кстати, сроки не сдвигают. Только те, что на федеральном уровне. То есть дата 8 ноября не меняется, даже если ваш губернатор решит отдыхать до 15го.

Осторожно, ошибка

Сдали 4-ФСС, но ошиблись? Ловите инструкцию, как поправить дело.

Ваша как в тумане редакция