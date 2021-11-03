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«Ночной бухгалтер». Электронные больничные будут давать не всем

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Да, со следующего года все больничные будут электронными. Но в этом правиле — по классике — есть исключения.

А бумажечку покажите

Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листков. По большей части их будут выдавать в электронном виде, но некоторым — все же на бумаге.

Чтобы получить больничный лист в бумажной форме, надо относиться к людям:

  • сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
  • в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Есть и еще один важный момент: получить такой документ можно будет не во всех клиниках, а только в тех, которые включены в специальный перечень Минздрава.

Иначе вам выдадут справку или выписку из истории болезни: их все равно нужно будет заменить на бумажный больничный в медорганизации из перечня.

Очередные изменения в больничных только добавляют хаоса бухгалтерам.

«Это они так гостайну сохранят?! Удружили», — пишут наши читатели в канале «БУХ! Молния».

Некоторые пытаются иронизировать:

«С 2020 года не будут выдавать бумажные больничные

С 2021 точно не будут выдавать бумажные больничные

С 2022 точно-точно не будут выдавать бумажные больничные»

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Очередная драма разворачивается с госпомощью бизнесу в период нерабочих дней (тут мы, кстати, еще раз напомнили, кому и что положено).

Проблема в том, что помощь положена только пострадавшим отраслям, а в них, как и в прошлые разы, нет розничной торговли. Хотя многим магазинам запретили работать...

Перечень других ОКВЭД, внесенных в список пострадавших, можно посмотреть в этой новости.

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Между тем, есть и исключения: в столице, например, от продления банкета отказались. Возможно, и в вашем регионе будет также: следите за нашими новостями.

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Марш домой

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Ваша суетливая редакция

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