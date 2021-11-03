«Ночной бухгалтер». Электронные больничные будут давать не всем

Да, со следующего года все больничные будут электронными. Но в этом правиле — по классике — есть исключения.
А бумажечку покажите
Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листков. По большей части их будут выдавать в электронном виде, но некоторым — все же на бумаге.
Чтобы получить больничный лист в бумажной форме, надо относиться к людям:
- сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
- в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Есть и еще один важный момент: получить такой документ можно будет не во всех клиниках, а только в тех, которые включены в специальный перечень Минздрава.
Иначе вам выдадут справку или выписку из истории болезни: их все равно нужно будет заменить на бумажный больничный в медорганизации из перечня.
Очередные изменения в больничных только добавляют хаоса бухгалтерам.
«Это они так гостайну сохранят?! Удружили», — пишут наши читатели в канале «БУХ! Молния».
Некоторые пытаются иронизировать:
«С 2020 года не будут выдавать бумажные больничные
С 2021 точно не будут выдавать бумажные больничные
С 2022 точно-точно не будут выдавать бумажные больничные»
Как фанера над Парижем
Очередная драма разворачивается с госпомощью бизнесу в период нерабочих дней (тут мы, кстати, еще раз напомнили, кому и что положено).
Проблема в том, что помощь положена только пострадавшим отраслям, а в них, как и в прошлые разы, нет розничной торговли. Хотя многим магазинам запретили работать...
Перечень других ОКВЭД, внесенных в список пострадавших, можно посмотреть в этой новости.
Требуется продолжение банкета
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Между тем, есть и исключения: в столице, например, от продления банкета отказались. Возможно, и в вашем регионе будет также: следите за нашими новостями.
Призрак отчетности на горизонте
Новая форма отчетности 6-НДФЛ: забирайте скорее, годовая отчетность уже очень близко.
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Марш домой
...если вы еще не ушли с работы: сегодня сокращенный рабочий день для всех, на кого не распространяются ограничения нерабочих дней. (Ой, как звучит ужасно).
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