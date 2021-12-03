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«Ночной бухгалтер». Платите низкие зарплаты? Налоговики настучат на вас в ГИТ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговая научилась находить у компаний низкие зарплаты и передавать данные про это в госинспекцию труда. А еще вычисляют тех, кто задерживает выплаты.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Вероятно, налоговикам помогает метод дедукции, а иначе как объяснить, что они находят компании с зарплатами ниже МРОТ и просрочкой зарплат?

У себя на сайтах они говорят, что анализируют отчеты РСВ и 6-НДФЛ, но проблема в том, что по этим данным нельзя понять, когда именно выплачивались зарплаты.

Мало того, такие компании мытари не просто находят, а еще и отправляют все данные о них в госинспекцию труда. Сдают, в общем, говоря по-русски.

Бухгалтеры в шоке: в чем цель передавать в ГИТ? 

Комментирует Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting:

— Возможно, для установления задержки выплаты заработных плат используются не только 6-НДФЛ, но и выписки по счетам налогоплательщика (получить их инспекции не составляет труда). Но вот резон передачи этих данных в трудовую инспекцию не совсем понятен. Видимо, жизнь налогоплательщика должна быть сложной по всем фронтам.

Согласимся с экспертом, тем более, что на новых причудах налоговой дело не заканчивается: по-новому работодателей будет проверять еще и ФСС.

Прискорбные истории

Из бухгалтерского: история про то, как и за что дали реальный срок бывшему главбуху домоуправления.

А вот про любимых: два налоговика убедили суд, что не собирались брать взятку, и получили условный срок вместо реального.

Занимательная статистика

Росстат причудливо (да что там, как всегда непонятно как) насчитал рост зарплат по стране. Правда, всего 2%, но рост. Бухгалтеры недоумевают: у них зарплаты, наоборот, снижаются. Вот данные по Подмосковью.

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А еще

Ловите новую форму РСВ на 2022 год: собрали важные нюансы.

А еще мы сделали классный обзор основных изменений по налогам для малого бизнеса. Забирайте себе в памятки на 2022 год.

Ваша немного намаялась редакция

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