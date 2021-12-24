Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Ахтунг! Налоговики готовят новый черный список компаний

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Главный налоговый миф — план по выездным проверкам — похоже, действительно существует. Власти готовят закон, по которому налоговики будут рассказывать на своем сайте, к кому едет ВНП.

Выезжаем

Законопроект, который готовят Минфин и ФНС, не про ВНП — он про блокировку имущества должников по налогам.

Сейчас наложить такую блокировку на сделки с имуществом можно только после выездной проверки. Благодаря этому «уклонисты» успевают вывести активы или даже обанкротиться.

Новый закон расширит полномочия налоговиков. Предупреждать о том, что компании назначена ВНП, будут заранее, но при этом, видимо, и блокировать имущество до самой проверки. Чтобы «замести следы» не получилось.

Работать это, как предположили наши читатели, будет так: если у компании есть имущество, ее нужно включить в план проверок и блокировать операции с имуществом.

Сообщения о проверках на сайте ФНС действительно удивляют. Долгое время бухгалтеры и бизнесмены гадали, есть ли у налоговиков какой-то план проверок? Похоже, тайна разгадана.

Учитывая, как проходят налоговые проверки и что инспекторы находят при проверках, юристы опасаются, что новые меры только парализуют работу компаний, причем даже случайно попавших под этот каток.

— Такие нововведения, безусловно, в первую очередь негативно скажутся на небольших компаниях и предприятиях, которые не обладают достаточным количеством активов и которым будет весьма сложно (а в каких-то случаях даже невозможно) осуществлять деятельность в случае блокировки их активов, — объясняетЕлена Констандина, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры».

На заметку

Бухгалтеры разбираются, как правильно заполнить заявление, чтобы подтвердить достоверность сведений в ЕГРЮЛ. Эксперт рассказала, на что обратить внимание.

Очередное нововведение с полей цифровизации: электронные доверенности для ЭЦП сделают обязательными с 2023 года.

А еще

При проверках трудовой инспекции работодатели смогут не отвечать на некоторые вопросы.

Специалисты с международной квалификацией становятся все более востребованы в компаниях по всему свету. Поэтому специально для носителей русского языка была разработана программа диплома ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Она сохранила высокое качество, присущее всем продуктам ACCA, и позволяет подтвердить свою квалификацию тем, кто пока недостаточно хорошо владеет английским языком.

Презентация от PwC 28 декабря — отличная возможность подробнее узнать о дипломе «Финансы и управление бизнесом»:

  • для кого он предназначен;
  • что потребуется для его получения?

Дадим ответы на все интересующие вопросы.

Узнать подробнее и записаться

Для ИП

Разобрались и рассказываем вам:

Пятничное

Ловите вредные советы о том, как работать с самозанятыми, а еще мем:

Обучение для бухгалтеров

До старта курса повышения квалификации по управленческому учету — неделя, а мест осталось всего три! Успейте забронировать своё!

Ваша смиренная и покорная судьбе редакция

УСПЕЙТЕ ДО НГ!

Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить