«Ночной бухгалтер». Ахтунг! Налоговики готовят новый черный список компаний

Главный налоговый миф — план по выездным проверкам — похоже, действительно существует. Власти готовят закон, по которому налоговики будут рассказывать на своем сайте, к кому едет ВНП.
Выезжаем
Законопроект, который готовят Минфин и ФНС, не про ВНП — он про блокировку имущества должников по налогам.
Сейчас наложить такую блокировку на сделки с имуществом можно только после выездной проверки. Благодаря этому «уклонисты» успевают вывести активы или даже обанкротиться.
Новый закон расширит полномочия налоговиков. Предупреждать о том, что компании назначена ВНП, будут заранее, но при этом, видимо, и блокировать имущество до самой проверки. Чтобы «замести следы» не получилось.
Работать это, как предположили наши читатели, будет так: если у компании есть имущество, ее нужно включить в план проверок и блокировать операции с имуществом.
Сообщения о проверках на сайте ФНС действительно удивляют. Долгое время бухгалтеры и бизнесмены гадали, есть ли у налоговиков какой-то план проверок? Похоже, тайна разгадана.
Учитывая, как проходят налоговые проверки и что инспекторы находят при проверках, юристы опасаются, что новые меры только парализуют работу компаний, причем даже случайно попавших под этот каток.
— Такие нововведения, безусловно, в первую очередь негативно скажутся на небольших компаниях и предприятиях, которые не обладают достаточным количеством активов и которым будет весьма сложно (а в каких-то случаях даже невозможно) осуществлять деятельность в случае блокировки их активов, — объясняетЕлена Констандина, старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры».
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