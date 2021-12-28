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Топ изменений в налоговой системе-2022

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Собрали в одной статье топ-3 самых крупных изменений в налоговой системе, которые уже приняты либо только грядут в 2022 году.

Новая автоматическая упрощенка

Автоматизация всего и вся — большой тренд в работе налоговой. Не просто упростить уплату налогов, а ввести для этого отдельный налоговый режим хотели еще в 2018-2019 годах: именно тогда было первое поручение такого рода от Путина.

К концу 2019 года законопроект подготовили, но дело затормозилось. И уже в этом году не просто сдвинулось с мертвой точки, а превратилось в новую автоматизированную упрощенную систему налогообложения — АУСН.

Это налоговый режим для малого бизнеса, который стартует с 1 июля 2022 года и пока будет работать в качестве эксперимента в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Недавно о своем желании присоединиться к эксперименту объявили в Санкт-Петербурге, но решение по этому поводу пока не приняли.

Применять АУСН сможет только малый бизнес, причем для него установлены четкие ограничения. Вот краткий список тех, кому переходить на новый режим нельзя:

  • фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;
  • фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей в год;
  • фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;
  • фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;
  • фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами.

В чем АУСН похожа на привычную нам упрощенку? В том, что этот режим тоже может быть в двух вариантах — «доходы» и «доходы минус расходы».

Налоговый период — месяц, ставки варьируются от 3 до 20 процентов. В общем случае, АУСН заменяет НДС, НДФЛ, налог на имущество и налог на прибыль, но есть много нюансов по каждому из этих налогов.

Главная идея нового режима, конечно, в том, что уплата налогов будет автоматической. По сути, и считать налог ФНС тоже будет сама, руководствуясь данными из личного кабинета налогоплательщика, данными из банка, где он обслуживается, и данными его онлайн-кассы.

Бухгалтеры встретили новый режим очень настороженно. Во-первых, внушает сомнение автоматизация расчета налогов. Во-вторых, риски могут быть с уплатой и зачетом платежей. И это при том, что некоторые уже высказывают мысль, что бухгалтеры на новом режиме будут не нужны.

В общем, много нюансов и много раздумий. Почитать наш полный разбор по АУСН можно тут.

Единый налоговый платеж для бизнеса

Еще один итог тренда на автоматизацию в уходящем году — идея единого налогового платежа для бизнеса. До недавнего времени такой инструмент уже имелся, но только для физических лиц — то есть, для обычных граждан.

Суть идеи ЕНП такая: все налоги можно будет заплатить одним платежом, в платежке надо будет указать только сумму и ИНН компании. Дальше налоговики этот платеж примут и сами «раскидают» деньги по нужным статьям.

Звучит хорошо и удобно, но практически сразу вызывает недоумение. Как же можно платить все налоги одним платежом, если у них разные сроки уплаты (ну как минимум)?

Для этого авторы законопроекта о ЕНП (он пока только внесен в Думу и еще не принят) задумали масштабно перекроить Налоговый кодекс.

Почти для всех налогов устанавливается единый срок уплаты — до 25 числа каждого месяца. Мало того, будет еще и единый счет для платежей.

Пока механизм будет действовать на добровольной основе. Те, кто решится проверить его на себе, будут сдавать в налоговую специальное уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты.

Налоговые агенты по НДФЛ будут также отправлять уведомления до 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

Иными словами, у бизнеса, который подключится к ЕНП, будет новая отчетность. Эту отчетность пока только разрабатывают, а потом бухгалтерам придется ее еще дополнительно изучать.

Отмена деклараций 3-НДФЛ

Тренд на упрощение взаимодействия ФНС с бизнесом закрывает еще одна гениальная идея этого года — отказ от налоговых деклараций.

Такую мысль высказал в одном из своих недавних интервью глава ФНС Даниил Егоров и подкрепил ее аргументом о том, что налоговая отчетность все усложняет для бизнеса, она тяжелая, это дополнительные издержки — в общем, от нее нужно отказываться.

Появилась и некоторая конкретика. Похоже, начинать «упрощение процесса» хотят с деклараций 3-НДФЛ.

Их хотят полностью отменить к 2024 году. Сейчас налоговая уже начала отказываться от 3-НДФЛ при оформлении имущественного и инвестиционного вычетов. Достаточно только подать заявление на вычет по НДФЛ.

Так что шансы на выполнение подобных планов очень высоки.

Выводы

Курс на автоматизацию и упрощение, который взяла ФНС, за 2021 год проявил себя довольно серьезно.

Многострадальный НК, безусловно, переделывают едва ли не каждый год, но изменения с ЕНП, АУСН и грядущей отменой деклараций можно уверенно причислить к фундаментальным. То есть к разряду тех, которые трясут весь бизнес до основания, вроде прошлогодней отмены ЕНВД и других подобных событий.

Новые платежи по налогам — новые риски и, возможно, новые проверки бизнеса.

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