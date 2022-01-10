«Ночной бухгалтер». Экономите на НДФЛ при продаже жилья? Это залет на статью УК

Если у вас тоже голова как в тумане в первый рабочий день, мы вам взбодриться принесли. Похоже, за продажу квартиры и «сэкономленный» НДФЛ теперь можно попасть на уголовку. Во всяком случае, так грозятся налоговики.

Постпраздничный бред

Самые талантливые и изобретательные (зачеркнуто) налоговики взялись за новый способ пополнения бюджета. Сверяют цены на жилье в объявлениях и договорах и ищут, кто не заплатил НДФЛ. «Счастливчикам» грозят статьей 198 УК.

Грозят при личных беседах в налоговой, куда вызывают не только продавцов, но и других участников сделок — покупателей и риэлторов.

А теперь самое интересное: о чем говорит 198 статья УК? Она про умышленное уклонение физлица от уплаты налогов, и минимальное наказание по ней — штраф в сто тысяч рублей.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Все зависит от «сэкономленной» суммы.

Немного попахивает бредом, честно говоря. Ибо для реального состава преступления по ст.198 сумма неуплаченного НДФЛ должна начинаться с 2,7 млн рублей. Это ж сколько квартир надо продать?

Что делать, если вы попали под претензии налоговиков, мы спросили Карину Урберг, партнёра-адвоката АБ «Центр Экономической Безопасности». Вот что она ответила:

— Налоговиков давно беспокоит рынок недвижимости как в части соответствия цен при купле-продаже, так в части уплаты налогов с доходов при сдаче помещений в аренду. Но я думаю, что тем, кто сталкивается с вниманием правоохранителей по этим вопросам, следует помнить, что объявление о купле-продаже недвижимости, размещённое на каких-либо ресурсах, как минимум, не является публичной офертой.

Старое, доброе

Хоть где-то сохраняется стабильность. Например, в требованиях налоговиками деклараций по НДС от упрощенцев.

Важно

Сегодня — последний день для уплаты НДФЛ за декабрь. Не забудьте, если еще этого не сделали.

Технологичное

Про набивший всем оскомину ЭДО: ФНС утвердила формы электронных транспортынх накладных.

А еще поменялся порог численности работников для сдачи отчетов в ПФР и ФСС электронно.

На случай важных переговоров

Пока страна ушла в легкий праздничный транс, наши эксперты писали статьи о самых важных вопросах дял бухгалтера в начале 2022 года. Ловите подборку:

Ваша в легком тумане редакция