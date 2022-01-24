Похоже, зарплаты выше регионального МРОТ — это предложение, от которого невозможно отказаться. В буквальном смысле слова.

Отказ принять отказ

Платить зарплаты сотрудникам не ниже МРОТ — это обязанность каждого работодателя. За этим следят не только в трудовой инспекции, но и в налоговой, поэтому лучше не нарываться на штрафы и другие проблемы.

Но у этого правила есть несколько нюансов. В их числе — обязательство оплачивать работу сотрудников не ниже регионального МРОТ. А эта величина может быть и намного выше федерального значения.

В 2022 году федеральный МРОТ — 13 890 рублей. Но в Москве, например, эта сумма — 21 731 рубль, в Санкт-Петербурге — 21 500 рублей, в Ростовской области — 16 668 рублей для коммерческих работодателей.

От регионального показателя зависит размер минимальной зарплаты по региону. Официально его устанавливают так называемым трехсторонним соглашением, которое заключает комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

От исполнения этого соглашения работодатель вправе отказаться. Но проблема в том, что у бизнеса не принимают такие отказы. Долго мурыжат, а потом говорят, что «отказ немотивированный».

Докажите, что вы не верблюд, в общем.

— На практике нечасто встречается именно отказ от регионального соглашения по минимальной заработной плате, чаще стараются отказаться от отраслевых соглашений, — говорит Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву. — Но, раз в данном случае компания пыталась отказаться именно от регионального соглашения и не смогла доказать обоснованность отказа, полагаем, компания может обжаловать такое решение Минтруда в суд, либо подчиниться такому решению.

Бухгалтерия головного мозга

Совсем недавно бухгалтеры жаловались на профессиональное выгорание — и как такому не случаться, когда люди даже на вполне серьезном больничном (например, с ковидом) все равно переживают за отчетность? А некоторые и сдавать ее умудряются.

Мы бы и рады организовать курс психологии о том, как правильно отдыхать, чтобы не сгореть на работе, но пока что у нас гораздо лучше получаются другие курсы — повышения квалификации. Судя по отзывам, очень хорошо получаются :) Так что скорее менять взгляд на профессию и заодно отвлекаться от работы на учебу! Главное, не из больницы, конечно.

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