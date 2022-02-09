«Ночной бухгалтер». Налоговики теперь следят за электросетями в домах, ищут серый бизнес. Нежданчик!

Шпионские сериалы — это, конечно, неплохое кино. Главное, не увлекаться и не пытаться так же действовать в реальной жизни. Но налоговики все равно пробуют.

Всех найдем

Если коротко, то инспекторы теперь вызывают на допросы, если попадетесь при их... слежке за электросетями. Такой ответ они дали одному из наших читателей, который получил вызов в налоговую при том, что он уже несколько лет недействующий предприниматель.

Интересно, что отслеживают 3-фазные электросети. Можно было бы сказать, что так нелегальное домашнее производство ищут, но ведь 3-фазная сеть может быть и просто у кого-то на даче, человек об этом может даже не знать.

Это что теперь, ко всем придут?

— Ну криптовалютчиков же с их майнинговыми фермами в американских сериалах вычисляют по количеству и скачкам потребляемой электроэнергии, — смеется Карина Урберг, партнёр-адвокат АБ «Центр Экономической Безопасности». — Может, они сериалов насмотрелись, а в регионе совсем все плохо с собираемостью... Но если серьезно, то налоговый орган не вправе просить дать пояснения, почему физлицо (в данном случае ведь ИП прекратил деятельность) поставило тот, а не иной прибор учёта электроэнергии. У меня у соседки на даче тоже трёхфазный счётчик стоит, но подпольного бизнеса на даче она не ведёт. И критерий абсурдный, конечно.

Как-нибудь сами

...допросите, пожалуйста, нужного нам человека, просят налоговики в очередном бредовом требовании:

Авось и так проглотят, не ну а чо.

Непонятно зачем, но

Будут новые бланки бумажных трудовых книжек. Да, мы тоже вроде бы за электронные, но очень многие сотрудники технологиям не особо доверяют до сих пор. Так что забирайте новости про бланки.

Выздоравливайте

Сотрудники продолжают массово уходить на удаленку, а мы готовим по этому поводу бесплатный вебинар — и неудивительно, ибо кому хочется лишний раз проехаться в общественном транспорте с «социальной дистанцией» и подцепить на хвост омикрон или чего похуже?

На этот случай власти разрабатывают возможность вызвать врача на дом через Госуслуги.

Впрочем, если вы уже переболели и сдали тест на антитела, есть хорошие новости: с 21 февраля сможете получить QR-код на целых 12 месяцев.

Большой брат пришел смотреть за майнингом

Правительство разработало документ о том, как будет регулировать криптовалюты. Вот, кстати, самые перспективные из них, которые выделяют эксперты.

Всякое бывает

Бизнес то тут, то там периодически доходит до банкротства: почитайте несколько историй про субсидиарку, о которых надо знать.

А еще забирайте интересную размышлялку о том, насколько выгодно работать с самозанятыми.

Всё для развития бухгалтерского бизнеса 16-17 февраля состоится главное событие года для бухгалтерских фирм 一 IV онлайн-конференция «Каждый бухгалтер желает знать». Присоединяйтесь, если хотите разобраться в трендах законодательства, узнать, как взаимодействовать с контролирующими органами, упростить работу с отчетами и требованиями, привлекать новых клиентов и больше зарабатывать! Эксперты поделятся актуальной и полезной информацией, необходимой руководителю и сотрудникам бухгалтерской фирмы для работы в этом году. Среди экспертов: Полина Муртазина, руководитель Международной Школы Бухгалтерского Бизнеса,

Юлия Шиляева, практикующий налоговый юрист, специалист по налогам и налогообложению, советник налоговой службы РФ 2 ранга, руководитель налогово-правового направления, АБ «Юркомпэкс»,

Игорь Гольдберг, руководитель проекта Контур.Экстерн,

Наталья Никитина, руководитель управления технической поддержки, советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами, Контур,

Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам, специалист по управленческому учету и финансовому планированию, автор блога для предпринимателей и бухгалтеров,

Николай Шевчишин, эксперт направления «Бухгалтерские аутсорсеры» в Контур.Экстерне.

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