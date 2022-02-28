«Ночной бухгалтер». Что происходит с банками, вкладами и ставками: топ последних новостей

Какое время — такой и «Ночной бухгалтер». Собрали дайджест того, что стало известно про работу банков за сегодняшний день.

Про Центробанк

Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Это громкое решение — только часть мер, которые разрабатывают власти, чтобы поддержать финансовую систему.

Минфин перечислил и другие: например, приостановили размещение государственных ценных бумаг.

К журналистам вышла Эльвира Набиуллина и рассказала, что банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. А еще призвала иностранные банки подключаться к российскому аналогу Swift.

Про кредиты и ставки

Путин считает, что ставки по кредитным договорам надо сохранить. Правда, Песков уже уточнил, что речь шла только про ипотеку.

Могут пересчитать плавающие ставки по кредитам. Но таких кредитов очень мало — в основном, они потребительские.

Кстати, Центробанк рекомендовал банкам не штрафовать заемщиков за просрочки по кредитам. Остается вопрос, будут ли банки соблюдать рекомендации.

Про валюту и наличку

Курсы доллара и евро за день успели и головокружительно взлететь, и немного опуститься. Причем официальный курс от Центробанка просто поднялся:

А в это время объем налички испуганных россиян побил все рекорды.

Про вклады

Наконец, банки серьезно повышают ставки по вкладам. Вот что известно сейчас, например:

Совкомбанк повысил ставку до 23% на три месяца по программе «Оптимальный», гражданам предлагается открыть по ней депозит на сумму от 50 тысяч рублей и выше;

у МКБ ставка сейчас до 11% на сумму от 1 тысячи рублей.

Еще больше цифр тут.

P.S. Пока мы писали этот текст, выяснилось, что повышение будет и в ВТБ: там ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах — 5%, в евро — 4%.

Полезное

О том, что сегодняшнее повышение ключевой ставки значит для бухгалтера, мы рассказали в статье.

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