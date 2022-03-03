«Ночной бухгалтер». Кому отменили налоговые проверки? «Клерк» запускает план «Антикризис»

Пока бизнес в нокауте от ударов одного за другим, власти пытаются принять меры поддержки. Пока только для малого бизнеса и IT.

Кого реанимируют

Отменяют плановые проверки для малого бизнеса — до конца 2022 года. Речь идет о неналоговых проверках. Поправки внесут в закон № 294-ФЗ.

Такая льгота для айтишников будет действовать дольше — до 2024. Причем тут речь пойдет и о налоговых проверках тоже.

Другие меры по айти-сфере меры приняли еще вчера. В их числе — улучшение жилищных условий, освобождение от налога на прибыль и многое другое.

Как это будет работать, мы написали в разборе. Кстати, сейчас «Клерк.Разборы» перешли в режим «Антикризис»: каждый день мы будем выпускать полезные материалы, чтобы облегчить работу бухгалтера в такое сложное время.

На этой волне IT-компании срочно подают заявки на аккредитацию: без нее будет нельзя применять льготы.

Еще сладости

Правительству дадут право на дополнительную индексацию пенсий в течение года. Подробности пока неизвестны.

В НК хотят прописать возможности для новых отсрочек и рассрочек по уплате налогов.

Однако, здравствуйте

Новые правила по обязательной продаже 80% валюты только-только заработали, а мытари уже не спят: полетели первые вызовы в налоговую.

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Прощай, ковид?

Эпидемия коронавируса, похоже, идет на спад, потому что во многих регионах смягчают или вовсе снимают ограничения. Мы собрали полный список с актуальной информацией.

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