Как отключение от SWIFT повлияет на банки, платежи и переводы: карточки «Клерка»

Количество запросов «что такое SWIFT» в поисковиках выросло в разы: за последний месяц только в Яндексе его вбили больше 2 миллионов раз. Рассказываем, что известно про отключение от системы на данный момент.

Так отключили или не отключили?

Если коротко, то еще нет. И отключат не все банки.

Первые слухи об отключении российских банков от SWIFT появились давно. Например, активно говорили на эту тему в прошлом году: такой сценарий рассматривался, потому что Соединенные Штаты уже тогда собирались включить эту меру в санкционную атаку против России.

Возобновились разговоры буквально неделю назад, на фоне обострения ситуации на Украине.

Эксперты и СМИ писали, что это невыгодно тому же Евросоюзу. Политики то призывали отключить Россию от SWIFT, то успокаивались.

Все закончилось объявлением об отключении 27 февраля. Правда, оно произойдет не сразу, и речь будет идти только про несколько банков, выяснилось позже.

Сейчас уже известны названия банков.

Это ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В оригинале объявление выглядит так:

Это публикация в «Официальном журнале» ЕС — правительственном бюллетене Европейского союза.

Отключение банков произойдет 12 марта.

Что такое SWIFT и как она работает?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это система мировых межбанковских телекоммуникаций для обмена информацией, которая существует с 1973 года.

По сути, SWIFT — это глобальный кооператив, который сейчас объединяет больше 11 тысяч банков по всему миру.

Если говорить совсем просто, то SWIFT представляет собой что-то вроде кровеносных сосудов для мировой финансовой системы. Есть и другие такие «кровеносные сосуды», но сейчас многие банки работают именно со SWIFT.

Главный плюс системы — в быстрой и удобной передаче финансовых сообщений. Благодаря ей все переводы из-за рубежа и за рубеж проходят достаточно быстро.

Как выглядит процесс, показали в инфографике эксперты «Коммерсанта»:

Что означает отключение для наших банков?

Немного предыстории. В нашей стране существует некоммерческая организация — Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), которая была создана в 1995 году.

К 1992 году членами SWIFT стали четыре российских банка, а затем началось активное подключение российских пользователей. Сейчас таких банков — больше 300.

12 марта отключат от системы только 7 банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ (последний, кстати — первый член SWIFT на постсоветском пространстве).

Из этого перечисления следует, что остальные три сотни банков останутся в системе SWIFT.

Кроме того, у SWIFT есть аналоги, на которые отключенные банки могут перейти.

Например, существует китайская система трансграничных банковских платежей.

Что будет с переводами и платежами?

Внутри России работает СПФС — российский аналог SWIFT, который существует с 2014 года. С ним работают еще не все банки, но они точно смогут к СПФС быстро подключиться.

Совершать через СПФС сделки в иностранной валюте невозможно. Так что переводы за рубеж теперь будут проходить сложнее (как минимум, потому, что от системы отключают крупнейшие банки страны). Как считают эксперты, вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные поручения.

С переводами внутри страны сложностей не будет. На оплату на кассах магазинов, в интернете и т.д.отключение от SWIFT повлиять не должно.

Что говорят про это в банках?

В официальном телеграм-канале Альфа-банка написали так:

На сайте «Открытия» тоже успокаивают:

В телеграм-канале Промсвязьбанка разместили инструкцию для клиентов на волне нынешней ситуации. Там такое сообщение:

Что в итоге делать?

Ничего, если ваш банк не попал под отключение от SWIFT или под другие санкции.

И опять же, ничего, если у вас нет счетов или контрагентов за рубежом.

Гораздо сложнее вопрос, если они имеются. Здесь универсальный и четкий совет дать трудно.

Будьте на связи со своим банком и следите за его новостями. В крайнем случае, подумайте о смене банка.