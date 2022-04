Поймать за крипту: особенности регулирования криптовалют в США

На федеральном уровне основными регулирующими органами являются:

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Комиссия по ценным бумагам и биржам, US Securities and Exchange Commission (SEC). Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Управление контролера денежного обращения, Officer of the Comptroller of Currency (OCC).

FinCEN

Регулирование криптовалют агентством направлено на противодействие их использованию для легализации доходов, полученных преступным путем, и основано на Законе о банковской тайне. Закон регулирует деятельность поставщиков финансовых услуг (Money Services Businesses, MSB), к которым относятся обменники криптовалют и централизованный репозиторий виртуальных валют, имеющий право выпускать и покупать криптовалюты.

В соответствии с нормативным актом, выпущенным FinCEN в 2013 году (Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies), MSB, которые являются администратором или поставщиком криптообменных услуг, отвечающие условиям:

принимает и передает виртуальную валюту, или

покупает или продает виртуальную валюту,

признаются лицом, предоставляющим услуги по переводу денежных средств (money transmitter).

Для того чтобы криптообменники могли вести деятельность на территории США, им необходимо получить соответствующие лицензии:

MSB-лицензию для проведения операций «крипта-крипта»;

Money transmitter-лицензия для операций «крипта-фиат».

К основным требованиям FinCEN можно отнести:

разработку программы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, включающей требования по разработке системы внутреннего контроля, назначению ответственного сотрудника, проведению независимого аудита системы и так далее; проведение процедур «Знай своего клиента» по отношению к участникам сделки при совершении транзакций на сумму, превышающую 3 тыс. долларов; направление отчетности по операциям одного клиента в случае превышения общей суммы 10 тыс. долларов.

Единый регуляторный подход FinCEN к криптовалютам был сформирован к 2019 году с публикацией применения отдельных актов FinCEN. Позже был представлен Акт по криптовалютам (Crypto-currency Act 2020), устанавливающий полномочия отдельных регуляторов в отношении криптовалют.

Параллельно с получением лицензий, предусмотренных FinCEN, криптокомпании обязаны соблюдать законодательство отдельных штатов, в которых они зарегистрированы. Например, в штате Нью-Йорк предусмотрена отдельная лицензия BitLicense на осуществление деятельности с криптовалютой, в Южной Каролине дополнительная лицензия не предусмотрена, в Пенсильвании для оформления лицензии потребуется уставный капитал в размере 1 млн долларов, а на Гавайях — 1 тыс. долларов.

Тect Howey

Регулирование SEC направлено на криптовалюты, которые признаются ценными бумагами на основе теста Howey. Цель теста — определить наличие в соглашении инвестиционного договора.

Криптовалюта (токен) будет считаться ценной бумагой при условии выполнения следующих пунктов:

подтвержден факт инвестирования денег в общее предприятие;

подтвержден факт инвестирования денег с ожиданием извлечения прибыли преимущественно в результате деятельности других лиц.

Если цифровой актив признается ценной бумагой, то эмитент должен его зарегистрировать в SEC или выпускать без регистрации в случае применения ряда ограничений. К таким ограничениям относится, например, продажа токенов аккредитованным инвесторам.

К аккредитованным инвесторам относятся инвесторы, соответствующие следующим критериям:

является директором компании, выпускающей ценные бумаги;

владеет собственным или совместным с супругом чистым капиталом (net worth) в размере не менее 1 млн долларов либо располагает доходами свыше 200 тыс. долларов за каждый из последних двух лет или совместным доходом вместе со своим супругом свыше 300 тыс. долларов за тот же период.

Впервые тест Howey был использован в 2013 году с началом судебного разбирательства против Trendon T. Shavers и Bitcoin Savings and Trust, обвиняемых в использовании схем Понци с биткоином. Участники процесса были обвинены в выпуске криптовалюты, отвечающей критериям собственности или ценной бумаги, без должной регистрации и в целях совершения мошеннических действий.

Дело «The DAO»

Новый виток в усилении роли SEC пришелся на 2017-2018 годы с ростом первичного размещения криптовалют или токенов (Initial Coin Offering, ICO). В июле 2017 года SEC был опубликован Отчет по делу «The DAO», крупнейшего краудфандингового проекта (Decentralized Autonomous Organization). В соответствии с Отчетом законодательство США о ценных бумагах применимо к некоторым операциям с криптовалютами, в том числе к ICO и криптообменным операциям.

В соответствии с подходом SEC:

токены должны быть зарегистрированы в SEC или подпадать под исключения; лица, осуществляющие криптообменные операции, должны зарегистрироваться как биржи по обмену ценных бумаг или подпадать под исключения.

В случае с «The DAO» Комиссия признала, что выпущенные компанией токены являются ценными бумагами, так как сделки с ними соответствуют четырем критериями инвестиционного контракта:

токены реализовывались в обмен на криптовалюту ETH;

«The DAO» — форма совместного предприятия;

информационные материалы (сайт, white paper, форумы и т. д.) содержали различные отсылки к получению инвесторами прибыли;

инвесторы рассчитывали на профессиональное участие «The DAO» в предпринимательской деятельности.

Судебные разбирательства SEC

Тест Howey был применим к криптовалютам в результате судебного разбирательства SEC в отношении Telegram, который не зарегистрировал токен Gram в надлежащем порядке в 2019 году.

Telegram привлек около 1,7 млрд долларов посредством выпуска 2,9 млрд токенов для целей финансирования своего бизнеса. Планировалось, что пользователи смогут использовать Gram при совершении платежей за товары и услуги в экосистеме Telegram.

Но в ходе судебного решения Telegram пришлось вернуть средства за проданные токены, а также выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов.

Подобное разбирательство было в отношении Kik Interactive Inc. в 2020 году и привело к штрафу компании в размере 5 млн долларов.

В 2021 году SEC выступала обвинителем по множеству дел с участием криптокомпаний. К одним из самых резонансных можно отнести:

дело против Poloniex LLC — Комиссия оштрафовала криптобиржу на сумму более 10 млн долларов (около 8,5 млн долларов — незаконно полученный доход, 0,5 млн в виде процентов и штраф 1,5 млн долларов) за организацию торговли незарегистрированными цифровыми активами;

— Комиссия оштрафовала криптобиржу на сумму более 10 млн долларов (около 8,5 млн долларов — незаконно полученный доход, 0,5 млн в виде процентов и штраф 1,5 млн долларов) за организацию торговли незарегистрированными цифровыми активами; дело против основателей DeFi — в соответствии с делом против основателей Decentralized Finance Грегори Кифа и Дерек Акри, которые предлагали на своей платформе незарегистрированные ценные бумаги под видом токенов mTokens и DMG, общий объем сделок с ними составил 31 млн долларов. Инвесторам гарантировали процентную прибыль за счет реинвестирования клиентских средств в активы реального сектора. Но для погашения mTokens использовались резервы компании Blockchain Credit Partners, принадлежащие ответчикам. В феврале 2021 года DeFi объявил о закрытии «из-за проблем с регуляторами». В результате дела основатели обязуются выплатить штраф в размере 12 млн долларов.

CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — независимый орган, регулирующий оборот товарных фьючерсов и внебиржевой рынок. Деятельность CFTC распространяется на криптовалюты, если в соответствии со структурой и особенностями операций с ними они могут быть признаны товаром, в отношении которого могут быть заключены фьючерсные сделки.

Например, биткоин подпадает под деятельность Комиссии, так как в отношении него могут быть заключены сделки с будущей поставкой.

В соответствии с требованиями Комиссии при осуществлении операций с криптовалютами площадки для осуществления фьючерсных и своп-сделок, а также посредники должны быть зарегистрированы в CFTC.

В 2021 году Комиссия стала участницей дела, выдвинув обвинение в отношении компании Tether о предоставлении неверной информации об обеспечении стейблкойна USDT, а также о прохождении аудиторских проверок в 2016–2019 годах. По результатами дела Tether выплатила штраф в размере 41 млн долларов.

В деятельности органа особая роль отводится противодействию манипулированию рынком.

OCC

Целью деятельности Управления контролера денежного обращения (ОСС) является поддержание банковского сектора и его интеграция в криптооборт. За последнее время Управлением были изданы разъяснительные письма и руководства для банков в части предоставления депозитарных услуг для хранения криптовалют, в том числе стейблкоинов и особенностей совершения операций с ними.

В январе 2022 года было опубликовано разъяснительное письмо 1174, в котором говорится, что банки могут использовать сеть блокчейнов — независимые сети валидаторов узлов (independent node verification networks, INVNs) и стейблкоины в качестве платежного средства, что стало существенным прорывом для криптоиндустрии.

Также в контроле за оборотом криптовалют и правомерности совершения операций с ними участвуют ФРС и ФБР.

Одна из новаций 2021 года коснулась ФРС с введением обязательства для криптоброкеров и операторов уведомлять уполномоченный орган о сделках на сумму, превышающую 10 тыс. долларов.

Регуляторная среда в отношении криптовалют в США еще формируется. На этот процесс влияют появление новых инструментов и регуляторный подход мирового сообщества, в том числе FATF.