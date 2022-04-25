«Ночной бухгалтер». Закон для ускоренных вычетов по НДФЛ до сих пор не приняли

О том, что вычеты по НДФЛ будут приходить за 15 дней, начали говорить еще в марте.

Ну поговорили и поговорили

О 15 днях вместо 4 месяцев налоговики писали в своих внутренних распоряжениях еще в марте. Но в этом был как минимум нюанс: с учетом загрузки налоговиков на местах.

Люди стали жаловаться: кому-то задерживают вычет, кто-то не может понять, где узнать точный срок, на который может растянуться проверка декларации.

Четкого ответа на последний вопрос нет.

Руководитель проекта «АналогиЯ — азбука налоговой безопасности», бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев объясняет:

— Да, на словах говорили, было распоряжение по НДФЛ. Но на местах усиленно стараются соблюдать новые сроки — около 1 месяца. Новые сроки распространяются на тех, кто сдал декларацию после 1.03, остальные по старым срокам.

До 4 мая

Майские праздники уже у самого порога, а значит, за оставшиеся четыре дня надо успеть:

сдать РСВ и 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года;

сдать декларации по УСН для ИП и 3-НДФЛ за 2021 год;

уплатить авансовые платежи по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.

Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по факторингу На вебинаре «Факторинг — финансирование цепочки поставок» 27 апреля обсудим: что такое факторинг и как он поможет в развитии бизнеса;

как избежать кассовых разрывов и снизить операционные риски;

что выгоднее: кредит, овердрафт или факторинг. Спикер — начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот. Встречаемся в 11:00 мск.



Для участия регистрируйтесь по ссылке

Внезапно

Коррупционерам хотят запретить работать в госкомпаниях и фондах. В том числе, в ФСС, ПФР, ФОМС.

По ОПГ столичных налоговиков появились новые подробности.

Больше ЭДО богу ЭДО

Дефицит бумаги, удаленщики, экономия и кризис заставляют компании все же заняться переходом на сложный и непонятный кадровый ЭДО. Ловите важные детали, как это сделать.

Для любознательных

Новости про амнистию капитала: в деле будут еще и банки.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 26 апреля в 11:00 Государство вводит меры поддержки бизнеса: упрощает правила работы, даёт субсидии и льготные кредиты, смягчает ответственность за некоторые нарушения. Расскажем, кому положена господдержка и как её получить. На вебинаре разберем: кредитные каникулы и л ьготные кредиты для бизнеса;

ьготные кредиты для бизнеса; изменения по НДС: ускоренный возврат налога, пониженные ставки для отдельных видов деятельности;

изменения по налогу на прибыль: возможность перейти на ежемесячные авансовые платежи, новый порядок учёта курсовых разниц;

налоговые льготы для IT;

отсрочки по уплате налогов;

мораторий на блокировку банковских счетов, валютные проверки и банкротство должников. Спикеры: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» Елена Анохина, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

Мем дня

Мы уверены, кто-то точно узнает себя:

Ваша снова пьет новопассит редакция