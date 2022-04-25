«Ночной бухгалтер». Закон для ускоренных вычетов по НДФЛ до сих пор не приняли

О том, что вычеты по НДФЛ будут приходить за 15 дней, начали говорить еще в марте.
Ну поговорили и поговорили
О 15 днях вместо 4 месяцев налоговики писали в своих внутренних распоряжениях еще в марте. Но в этом был как минимум нюанс: с учетом загрузки налоговиков на местах.
Люди стали жаловаться: кому-то задерживают вычет, кто-то не может понять, где узнать точный срок, на который может растянуться проверка декларации.
Четкого ответа на последний вопрос нет.
Руководитель проекта «АналогиЯ — азбука налоговой безопасности», бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев объясняет:
— Да, на словах говорили, было распоряжение по НДФЛ. Но на местах усиленно стараются соблюдать новые сроки — около 1 месяца. Новые сроки распространяются на тех, кто сдал декларацию после 1.03, остальные по старым срокам.
До 4 мая
Майские праздники уже у самого порога, а значит, за оставшиеся четыре дня надо успеть:
- сдать РСВ и 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года;
- сдать декларации по УСН для ИП и 3-НДФЛ за 2021 год;
- уплатить авансовые платежи по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.
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Внезапно
Коррупционерам хотят запретить работать в госкомпаниях и фондах. В том числе, в ФСС, ПФР, ФОМС.
По ОПГ столичных налоговиков появились новые подробности.
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Новости про амнистию капитала: в деле будут еще и банки.
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- налоговые льготы для IT;
- отсрочки по уплате налогов;
- мораторий на блокировку банковских счетов, валютные проверки и банкротство должников.
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Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Елена Анохина, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело»
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