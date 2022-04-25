Декларация по УСН

До 4 мая надо сдать в налоговую 4 отчета

Из-за совпадения сроков сдачи отчетности с выходными, на 4 мая переносится крайний день сдачи сразу 4 отчетов: РСВ и 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года и декларации по УСН для ИП и 3-НДФЛ за 2021 год.

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ФНС напомнила, что при составлении РСВ надо соблюдать контрольные соотношения:

  • по численности и количеству застрахованных;
  • по количеству застрахованных в СЗВ-М;
  • по сумме дохода в 6–НДФЛ;
  • по МРОТ;
  • по среднеотраслевой зарплате.

Декларацию по УСН за 2021 год надо сдавать по новой форме. Как заполнить новые строки 124 и 264 читайте тут.

Как заполнить декларацию по УСН «доходы минус расходы» – читайте здесь.

Как заполнить декларацию по УСН «доходы» – читайте здесь.

Что касается декларации 3-НДФЛ, то она тоже новой формы.

До 4 мая 2022 года должны сдать декларацию ИП на ОСНО, а также физлица, получившие доход от продажи имущества, от аренды и т.д.

Чтобы заявить право на вычет (имущественный, социальный, инвестиционный) декларацию можно сдать в любое время (в течение 3 лет), не обязательно делать это до 4 мая.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры смотрите здесь.

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