До 4 мая надо сдать в налоговую 4 отчета

ФНС напомнила, что при составлении РСВ надо соблюдать контрольные соотношения:

по численности и количеству застрахованных;

по количеству застрахованных в СЗВ-М;

по сумме дохода в 6–НДФЛ;

по МРОТ;

по среднеотраслевой зарплате.

Декларацию по УСН за 2021 год надо сдавать по новой форме. Как заполнить новые строки 124 и 264 читайте тут.

Как заполнить декларацию по УСН «доходы минус расходы» – читайте здесь. Как заполнить декларацию по УСН «доходы» – читайте здесь.

Что касается декларации 3-НДФЛ, то она тоже новой формы.

До 4 мая 2022 года должны сдать декларацию ИП на ОСНО, а также физлица, получившие доход от продажи имущества, от аренды и т.д.

Чтобы заявить право на вычет (имущественный, социальный, инвестиционный) декларацию можно сдать в любое время (в течение 3 лет), не обязательно делать это до 4 мая.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры смотрите здесь.