«Ночной бухгалтер». Подводные камни страховых взносов: льгота поможет не всем

Бочка дегтя в ложке меда
Отсрочка по страховым взносам для бизнеса, о которой кричат из каждого утюга будет выгодна далеко не всем. Есть нюанс, как говорится. Даже нюансище.
Про сроки уплаты взносов 2 и 3 кварталы 2022 года мы составили удобную таблицу: смотрите ее тут.
Теперь если коротко: бизнесу на УСН или ПСН от отсрочки по взносам не будет никакого плюса.
Потому что уменьшить сумму налога на взносы будет нельзя! Вычитается сумма уплаченных взносов. А раз не уплатили, то ваши проблемы.
Отказаться от отсрочки по взносам тоже нельзя. Круг замкнулся.
Пенсионное
Похоже, депутаты готовят реформу накопительной системы пенсии. Мы узнали, что это за проект, и там целая дискуссия читателей развернулась: почитайте.
Вива ля амнистия
Только не какая-нибудь там налоговая, а ковидная. И только в Москве. Собянин пообещал, что штрафы можно больше не платить.
Туда-сюда
SAP ищет способы остаться в России. Пока неясно, на чем остановятся, может быть, название поменяют. Но шансы на возвращение есть.
Красиво избавилась от конкурентов и остается работать в России система денежных переводов Paysend.
Важное
Почитать и подумать:
- Новые требования ФСБУ 27/2021: не попадите на штрафы
- Почему важно проверять контрагентов и какие есть риски
А вам как?
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