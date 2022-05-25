«Ночной бухгалтер». Подводные камни страховых взносов: льгота поможет не всем

Бочка дегтя в ложке меда

Отсрочка по страховым взносам для бизнеса, о которой кричат из каждого утюга будет выгодна далеко не всем. Есть нюанс, как говорится. Даже нюансище.

Про сроки уплаты взносов 2 и 3 кварталы 2022 года мы составили удобную таблицу: смотрите ее тут.

Теперь если коротко: бизнесу на УСН или ПСН от отсрочки по взносам не будет никакого плюса.

Потому что уменьшить сумму налога на взносы будет нельзя! Вычитается сумма уплаченных взносов. А раз не уплатили, то ваши проблемы.

Отказаться от отсрочки по взносам тоже нельзя. Круг замкнулся.

Пенсионное

Похоже, депутаты готовят реформу накопительной системы пенсии. Мы узнали, что это за проект, и там целая дискуссия читателей развернулась: почитайте.

Вива ля амнистия

Только не какая-нибудь там налоговая, а ковидная. И только в Москве. Собянин пообещал, что штрафы можно больше не платить.

Туда-сюда

SAP ищет способы остаться в России. Пока неясно, на чем остановятся, может быть, название поменяют. Но шансы на возвращение есть.

Красиво избавилась от конкурентов и остается работать в России система денежных переводов Paysend.

Важное

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