«Ночной бухгалтер». Опять хотят переписать Налоговый кодекс. Будет много нового в НДФЛ

Рассказываем самое важное, что хотят поменять в разных сферах.

Про отпуска и компенсации

В НК появится норма компенсации от работодателя удаленщику его расходов, с которой не надо будет платить НДФЛ и взносы.

Пока что об этом есть письмо Минфина, но конкретной нормы нет. Ее и пропишут.

Кроме того, возможно, не надо будет платить НДФЛ и с компенсации за неиспользованный отпуск (при увольнении). Такую меру хочет принять Минфин.

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Житейские истории

Еще несколько новостей про НДФЛ:

А еще

Несколько тезисов о том, что еще хотят поменять:

Но это мы всё «будут» да «будут». Ни одна из этих поправок пока не принята. Их только наметили в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Мало того, даже этот документ со сложным названием — только проект. Какими станут все перечисленные меры в конечном варианте, мы, конечно, не знаем. Как говорится, несите попкорн!

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