Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Опять хотят переписать Налоговый кодекс. Будет много нового в НДФЛ

Месяц без поправок в НК прожит для законодателей зря, а кому нужны обвинения в безделье? В общем, сегодня будет дайджест.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Рассказываем самое важное, что хотят поменять в разных сферах.

Про отпуска и компенсации

В НК появится норма компенсации от работодателя удаленщику его расходов, с которой не надо будет платить НДФЛ и взносы.

Пока что об этом есть письмо Минфина, но конкретной нормы нет. Ее и пропишут.

Кроме того, возможно, не надо будет платить НДФЛ и с компенсации за неиспользованный отпуск (при увольнении). Такую меру хочет принять Минфин.

О том, как правильно платить сотрудникам за границей — на бесплатном вебинаре 28 июня!

Внештатники за рубежом в нынешние времена — сложная задача для любой компании, а уж денежные переводы им тем более. На вебинаре расскажем, как наладить процессы так, чтобы не оставить внештатников без зарплат, а самозанятых или ИП за рубежом — без гонораров.

Что будет на вебинаре:

1. сравнение популярных проверенных способов оплаты сотрудников в новой реальности;

2. способы, как искать сотрудников из других стран, если биржи ушли с рынка;

3. где открыть банковский счет за границей.

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Житейские истории

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А еще

Несколько тезисов о том, что еще хотят поменять:

Но это мы всё «будут» да «будут». Ни одна из этих поправок пока не принята. Их только наметили в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Мало того, даже этот документ со сложным названием — только проект. Какими станут все перечисленные меры в конечном варианте, мы, конечно, не знаем. Как говорится, несите попкорн!

Спойлер

Представитель ФНС рассказал нам парочку секретов про новую страшилку для бизнеса — Федеральный реестр выгодоприобретателей. Мы решили разобраться и написать про это большой обзор. Следите за лентой, обзор выйдет совсем скоро :)

Что бухгалтеры ненавидят в своей работе:

  • «нервная работа, у всех выходные, а бухгалтерам пахать нужно»
  • «З/п всегда была мизерная!»
  • «Я даже в отпуск хожу с неохотой, т.к. вернувшись ждет завал документов и никто за меня его не разгребет»
  • «постоянная нервотрепка, общение с налоговыми органами и сотрудниками, прессуют все и постоянно»

Как избавиться от негатива в бухгалтерии, и поднять доход, не уходя из сферы?

Бухгалтеры с опытом 5-15 лет открывают бухгалтерский бизнес по стандартам Global Finance.

Мем дня

Бухгалтерские отчеты клиента, который первый раз пришел к аутсорсеру за помощью:

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Интернет и IT

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НДФЛ

💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Сейчас продать квартиру без декларации 3-НДФЛ и уплаты налога можно через 5 лет владения, а при наследстве, дарении и других случаях – через 3 года. Причем регионы могут уменьшать 5-летний срок. А вот 3-летний – не могут. Но скоро смогут.