«Ночной бухгалтер». Опять хотят переписать Налоговый кодекс. Будет много нового в НДФЛ

Рассказываем самое важное, что хотят поменять в разных сферах.
Про отпуска и компенсации
В НК появится норма компенсации от работодателя удаленщику его расходов, с которой не надо будет платить НДФЛ и взносы.
Пока что об этом есть письмо Минфина, но конкретной нормы нет. Ее и пропишут.
Кроме того, возможно, не надо будет платить НДФЛ и с компенсации за неиспользованный отпуск (при увольнении). Такую меру хочет принять Минфин.
О том, как правильно платить сотрудникам за границей — на бесплатном вебинаре 28 июня!
Внештатники за рубежом в нынешние времена — сложная задача для любой компании, а уж денежные переводы им тем более. На вебинаре расскажем, как наладить процессы так, чтобы не оставить внештатников без зарплат, а самозанятых или ИП за рубежом — без гонораров.
Что будет на вебинаре:
1. сравнение популярных проверенных способов оплаты сотрудников в новой реальности;
2. способы, как искать сотрудников из других стран, если биржи ушли с рынка;
3. где открыть банковский счет за границей.
Житейские истории
Еще несколько новостей про НДФЛ:
- при расчете НДФЛ с процентов по длинным вкладам изменят правила: будет учитываться сумма необлагаемого дохода за период, за который фактически начислены проценты;
- унаследованную менее 3 лет назад квартиру можно будет продать без НДФЛ (но там много будет зависеть от регионов);
- а вычет по НДФЛ будут давать на лечение совершеннолетних детей.
А еще
Несколько тезисов о том, что еще хотят поменять:
- Компенсацию за изъятую землю и недвижимость освободят от налога по УСН
- Введут единый тариф и единую базу для исчисления страховых взносов
- Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости
Но это мы всё «будут» да «будут». Ни одна из этих поправок пока не принята. Их только наметили в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Мало того, даже этот документ со сложным названием — только проект. Какими станут все перечисленные меры в конечном варианте, мы, конечно, не знаем. Как говорится, несите попкорн!
Спойлер
Представитель ФНС рассказал нам парочку секретов про новую страшилку для бизнеса — Федеральный реестр выгодоприобретателей. Мы решили разобраться и написать про это большой обзор. Следите за лентой, обзор выйдет совсем скоро :)
Что бухгалтеры ненавидят в своей работе:
- «нервная работа, у всех выходные, а бухгалтерам пахать нужно»
- «З/п всегда была мизерная!»
- «Я даже в отпуск хожу с неохотой, т.к. вернувшись ждет завал документов и никто за меня его не разгребет»
- «постоянная нервотрепка, общение с налоговыми органами и сотрудниками, прессуют все и постоянно»
Как избавиться от негатива в бухгалтерии, и поднять доход, не уходя из сферы?
Бухгалтеры с опытом 5-15 лет открывают бухгалтерский бизнес по стандартам Global Finance.
Мем дня
Бухгалтерские отчеты клиента, который первый раз пришел к аутсорсеру за помощью:
Ваша воюет за кондиционер редакция