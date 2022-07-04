Изменится НДФЛ для дистанционщиков и при продаже имущественных прав. Минфин хочет внести поправки в НК

Что случилось

Минфин разработал проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В этом документе — план изменений по налогам на ближайшие 3 года. В этом материале продолжим разбирать поправки по НДФЛ.