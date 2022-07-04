Изменится НДФЛ для дистанционщиков и при продаже имущественных прав. Минфин хочет внести поправки в НК

Что случилось
Минфин разработал проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
В этом документе — план изменений по налогам на ближайшие 3 года. В этом материале продолжим разбирать поправки по НДФЛ.
Первая часть этого разбора — здесь.
Имущественное право
Доля в УК
Стандартный вычет
Работа за границей на российские компании
Работа в РФ на иностранные компании
Разделение недвижимости
Купонный доход
Бесплатное жилье
Итоги
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