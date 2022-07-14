«Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ

Обещать не значит жениться
Имущественный вычет в упрощенном порядке налоговики пообещали людям еще весной. Не так давно и в ФНС, и в Минфине систему вовсю нахваливали: мол, получить вычет можно всего за 15 дней, ибо камеральные проверки ускорили.
Это, конечно, в теории. На практике получается, что, во-первых, получить упрощенный имущественный вычет можно только в одном банке — ВТБ.
Во-вторых, всю систему получения вычетов по НДФЛ в ускоренном режиме никакой документ не регламентирует (читай — не подтверждает).
В-третьих — вишенка на торте — налоговики запрашивают столько документов и пояснений, что люди уже сами не рады, что подались на этот вычет.
Теперь вот ФНС обратила на это внимание и своих сотрудников на местах пожурила: так, мол, никуда не годится и просить много документов нельзя. Надо самим тщательно работать и людей поменьше дергать.
В общем, делайте хорошо, а плохо не делайте. Нет, ну теперь все пойдет как по маслу, да?
Путин подписал
...сразу целую кучу законов. Вот основное:
- объединение ФСС и ПФР состоялось, с 2023 года заработает новый социальный фонд;
- кабмин теперь сможет вводить спецмеры в экономике и диктовать трудовые правила;
- разрешен досрочный выкуп взятого в лизинг имущества.
Отголоски
Продолжаем тему про единственного директора-учредителя: бухгалтеры пытаются разобраться, как отчитываться за него в ПФР (и надо ли).
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 июля в 11:00!
В 2022 году со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» бухгалтерский учёт амортизации сильно изменился. Есть и другие новации. В налоговом учёте такой революции не случилось, но есть нюансы. На вебинаре обсудим:
1. Бухгалтерский учёт амортизации:
- элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации;
- сроки начала, приостановки и прекращения амортизации, методы амортизации;
- крректировки при изменении элементов амортизации.
2. Налоговый учёт амортизации:
- амортизационные группы;
- методы амортизации;
- повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации;
- амортизационую премию.
Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Обзор дня
Эксперты ответили на сложные вопросы о моратории на проверки, резервах и аудите: мы собрали лучшие из консультаций.
Мем дня
Из разговора обычных бухгалтеров:
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