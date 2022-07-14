«Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ

Обещать не значит жениться

Имущественный вычет в упрощенном порядке налоговики пообещали людям еще весной. Не так давно и в ФНС, и в Минфине систему вовсю нахваливали: мол, получить вычет можно всего за 15 дней, ибо камеральные проверки ускорили.

Это, конечно, в теории. На практике получается, что, во-первых, получить упрощенный имущественный вычет можно только в одном банке — ВТБ.

Во-вторых, всю систему получения вычетов по НДФЛ в ускоренном режиме никакой документ не регламентирует (читай — не подтверждает).

В-третьих — вишенка на торте — налоговики запрашивают столько документов и пояснений, что люди уже сами не рады, что подались на этот вычет.

Теперь вот ФНС обратила на это внимание и своих сотрудников на местах пожурила: так, мол, никуда не годится и просить много документов нельзя. Надо самим тщательно работать и людей поменьше дергать.

В общем, делайте хорошо, а плохо не делайте. Нет, ну теперь все пойдет как по маслу, да?

Путин подписал

...сразу целую кучу законов. Вот основное:

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повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации;

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