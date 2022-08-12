Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Грядет революция с вычетами по НДФЛ: будут новые правила и документы

Если совсем коротко, то соцвычет можно будет получить в упрощенном порядке, а еще поменяют декларацию 3-НДФЛ.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Перемены, которых не требовали ваши сердца

Сразу несколько важных изменений грядут по вычетам по НДФЛ уже совсем скоро.

Во-первых, упрощенный порядок вводится для социального налогового вычета. Минфин подготовил проект закона, по которому такой вычет модно будет оформить просто через личный кабинет на сайте ФНС.

Правда, от вас потребуется заявление. Для него налоговики утвердят официальную форму.

Отдельно для каждого вычета разработают новые справки:

  • на образовательные услуги;
  • на добровольные пенсионные взносы;
  • по фитнесу;
  • на взносы по добровольному страхованию.

Вишенка на торте — слегка поменяют справку для вычета на лечение. Плюс один: другие документы будут не нужны, только одной справки вполне достаточно.

Наконец, отчитываться о доходах за 2022 год физлица будут по новой форме 3-НДФЛ.

Те из наших читателей, кто уже разобрался с грядущими новшествами, в сердцах восклицают:

«Лучше б ФНС к 4м новым справкам подняла размер вычета на лечение хотя бы на процент инфляции (базу страховых взносов поднимают же)».

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