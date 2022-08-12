«Ночной бухгалтер». Грядет революция с вычетами по НДФЛ: будут новые правила и документы

Перемены, которых не требовали ваши сердца

Сразу несколько важных изменений грядут по вычетам по НДФЛ уже совсем скоро.

Во-первых, упрощенный порядок вводится для социального налогового вычета. Минфин подготовил проект закона, по которому такой вычет модно будет оформить просто через личный кабинет на сайте ФНС.

Правда, от вас потребуется заявление. Для него налоговики утвердят официальную форму.

Отдельно для каждого вычета разработают новые справки:

на образовательные услуги;

на добровольные пенсионные взносы;

по фитнесу;

на взносы по добровольному страхованию.

Вишенка на торте — слегка поменяют справку для вычета на лечение. Плюс один: другие документы будут не нужны, только одной справки вполне достаточно.

Наконец, отчитываться о доходах за 2022 год физлица будут по новой форме 3-НДФЛ.

Те из наших читателей, кто уже разобрался с грядущими новшествами, в сердцах восклицают:

«Лучше б ФНС к 4м новым справкам подняла размер вычета на лечение хотя бы на процент инфляции (базу страховых взносов поднимают же)».

Практичное и полезное

За день на «Клерке» вышло сразу несколько классных гайдов:

Зарубежное

Один из наших блогеров подробно рассказал, как открыть карточку Visa или MasterCard в Армении и Казахстане.

Хвалимся

Отец всея «Клерка» Борис Мальцев залил в свой блог фоточки нового ремонта в краснодарском офисе «Клерка». Спойлер: в конце концов будет не офис, а сплошное эстетическое наслаждение.

Пятничная подборка

Победитель недели по числу заявок — курс повышения квалификации по НДС. Самый сложный налог требует больше всего внимания бухгалтеров (и вашего тоже).

Наши эксперты собрали последние изменения в законах в бесплатные вебинары: подобрать подходящий можно тут.

Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам В соцсетях клерки часто обсуждают ситуации с кадровым учетом по молодым родителям, расчетами и пособиями. Только за последнее время мы получили десяток таких вопросов. Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разложит по полочкам: льготы при привлечении к ночной работе, сверхурочной работе, работе в выходной;

льготы при направлении в командировку;

отпуск по уходу за ребенком: оформление отпуска, оформление пособия; и многое другое. Начало 17 августа в 12:00 мск. Записаться можно тут.

Ваша наконец-то вылечилась редакция