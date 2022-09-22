Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Мобилизованным сохранят рабочие места. Чиновники обещают

Принесли вам обзор основных обещаний мобилизованным, которые успели дать власти за последнее время.

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«Ночной бухгалтер». Мобилизованным сохранят рабочие места. Чиновники обещают
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Дадут денег, льготы и работу

В Трудовой кодекс могут внести поправки, согласно которым участникам СВО их работодатели будут давать длительный отпуск на время отсутствия.

Мало того, уже есть прецеденты, когда постановление о сохранении рабочих мест подписано на региональном уровне. Например, в Хабаровском крае.

Кроме того, будут и кредитные послабления, и закон о них могут принять в первую очередь уже на следующей неделе, пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Льготы будут и по оплате коммуналки.

К переменам готовятся и работодатели, потому что мобилизация полностью меняет весь воинский учет, который работал в мирное время.

Об этом «Клерк» сделал экстренный вебинар. Встречаемся 28 сентября и все разложим по полочкам.

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Кроме того, по сети гуляет целое море фейков, которые легко принять за чистую монету. Обзор основных можно почитать здесь. Будьте внимательны!

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