«Ночной бухгалтер». Мобилизованным сохранят рабочие места. Чиновники обещают

Дадут денег, льготы и работу

В Трудовой кодекс могут внести поправки, согласно которым участникам СВО их работодатели будут давать длительный отпуск на время отсутствия.

Мало того, уже есть прецеденты, когда постановление о сохранении рабочих мест подписано на региональном уровне. Например, в Хабаровском крае.

Кроме того, будут и кредитные послабления, и закон о них могут принять в первую очередь уже на следующей неделе, пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Льготы будут и по оплате коммуналки.

К переменам готовятся и работодатели, потому что мобилизация полностью меняет весь воинский учет, который работал в мирное время.

Об этом «Клерк» сделал экстренный вебинар. Встречаемся 28 сентября и все разложим по полочкам.

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Какой же кризис в стране без мошенников? Эти ребятки адаптировались к происходящему всего за несколько часов и уже предлагают доверчивым россиянам заплатить за исключение из списков на мобилизацию.

Кроме того, по сети гуляет целое море фейков, которые легко принять за чистую монету. Обзор основных можно почитать здесь. Будьте внимательны!

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