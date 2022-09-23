«Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов

Обстановка меняется со скоростью звука, а тема недели набирает обороты.
Про отсрочкуЕсть вышка и работаете в сферах IT, медиа и связи? Скорее всего, вас не мобилизуют. Минобороны официально об этом заявили. Если повестка уже пришла, обращайтесь в Минцифры с документами о трудоустройстве. Там их рассмотрят и передадут в Минобороны.
Набиуллина пообещала отсрочку и сотрудникам банков. Но только тем, кто работает на критически важных направлениях.
Про зарплатыМобилизованные смогут переводить свои зарплаты семье. Но начисляться деньги будут на персональный счет военнослужащего.
В Белгородской области обещают проработать вопрос, чтобы зарплаты от предприятия, где работает мобилизованный, начислялись его семье.
Про обещания«Единая Россия» обещает льготы мобилизованным и членам их семей прописать в ТК (закон внесут в Думу), а Совет Федерации даже говорит о том, что в случае гибели мобилизованного его кредит надо списать.
Про банки и наличкуПодобно событиям февраля, россияне опять массово снимают наличку. Спрос вырос во много раз.
Ситибанк перестал открывать счета в иностранной валюте, а Тинькофф ограничил входящие SWIFT-переводы.
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Про как всегдаЭлектронные водительские права вроде бы заработают с 1 октября, но у вас все равно будут просить бумажку.
Налоговики путают людей с уплатой НДФЛ 15%, но все как всегда по закону.
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