«Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов

Обстановка меняется со скоростью звука, а тема недели набирает обороты.

Про отсрочку

Набиуллина пообещала отсрочку и сотрудникам банков. Но только тем, кто работает на критически важных направлениях.

Про зарплаты

Мобилизованные смогут переводить свои зарплаты семье. Но начисляться деньги будут на персональный счет военнослужащего

В Белгородской области обещают проработать вопрос, чтобы зарплаты от предприятия, где работает мобилизованный, начислялись его семье.

Про обещания

Про банки и наличку

Подобно событиям февраля, россияне опять массово снимают наличку . Спрос вырос во много раз.

Ситибанк перестал открывать счета в иностранной валюте, а Тинькофф ограничил входящие SWIFT-переводы.

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Про как всегда

Налоговики путают людей с уплатой НДФЛ 15%, но все как всегда по закону.

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