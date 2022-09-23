Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов

Рассказываем, что стало известно про частичную мобилизацию сегодня.

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«Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Обстановка меняется со скоростью звука, а тема недели набирает обороты.

Про отсрочку

Есть вышка и работаете в сферах IT, медиа и связи? Скорее всего, вас не мобилизуют. Минобороны официально об этом заявили. Если повестка уже пришла, обращайтесь в Минцифры с документами о трудоустройстве. Там их рассмотрят и передадут в Минобороны.

Набиуллина пообещала отсрочку и сотрудникам банков. Но только тем, кто работает на критически важных направлениях.

Про зарплаты

Мобилизованные смогут переводить свои зарплаты семье. Но начисляться деньги будут на персональный счет военнослужащего.

В Белгородской области обещают проработать вопрос, чтобы зарплаты от предприятия, где работает мобилизованный, начислялись его семье.

Про обещания

«Единая Россия» обещает льготы мобилизованным и членам их семей прописать в ТК (закон внесут в Думу), а Совет Федерации даже говорит о том, что в случае гибели мобилизованного его кредит надо списать.

Про банки и наличку

Подобно событиям февраля, россияне опять массово снимают наличку. Спрос вырос во много раз.

Ситибанк перестал открывать счета в иностранной валюте, а Тинькофф ограничил входящие SWIFT-переводы.

Как бухгалтерам справиться с пятью ФСБУ и не сойти с ума. Инструкция для тех, кто отчаялся

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Про как всегда

Электронные водительские права вроде бы заработают с 1 октября, но у вас все равно будут просить бумажку.

Налоговики путают людей с уплатой НДФЛ 15%, но все как всегда по закону.

Ваша всегда на связи редакция

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
    от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
  3. от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
  4. от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
  5. Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
    120 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
  7. от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
  8. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  9. Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
  11. от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  12. от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день

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ФСБУ

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