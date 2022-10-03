«Ночной бухгалтер». IT-компаниям рассказали, как им будут давать аккредитацию. Плановые проверки бизнеса отменили

Как попасть в белый список

IT-компаниям будут снова давать ярлыки на княжение (зачеркнуто) аккредитацию: кабмин утвердил новый порядок.

В этом порядке много ограничений и условий, которые надо соблюсти. Если коротко:

Это, конечно, далеко не все. К 10 сентября на Госуслугах утвердят форму для подачи заявок на аккредитацию.

И маааленький такой сюрприз. Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны :)

Долой проверки

Хотелось бы, возможно, чтоб долой все проверки, но отменили на 2023 год пока только плановые и неналоговые. И опять же, не для всех.

Как сделать бизнес на маркетплейсах максимально эффективным Продажи на маркетплейсах — быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов. Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы. На вебинаре 5 октября разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж. Бесплатно участникам вебинара — чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах». Записаться

Курьезное

Минфин попытался внести ясность в ситуацию, когда сотрудники не слушают главбуха. И заявил, что третейским судьей должен быть директор.

Острое и важное

Налоговики рассказали, что делать с отчетностью мобилизованного ИП, а еще что таким ИП не будут начислять фиксированные взносы.

Для СЗВ-ТД

На «Клерке» запустили максимально полезный инструмент — «Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ». Там много новеньких полезных плюшек, подбор кода стал еще проще.

Бухгалтерский и налоговый учёт госпомощи в 2022-2023 годах Бесплатный вебинар для бухгалтеров 12 октября в 11:00 Расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях получения государственной помощи, и о нюансах ее отражения в учёте. Разберем: Бухгалтерский учёт государственной помощи по ПБУ 13/2000, в том числе отчётность о целевом использовании средств. Налоговый учёт государственной помощи: налоговый учёт целевых средств на ОСНО и на УСН и учёт НДС при получении грантов в форме субсидий. Авторы вебинара — Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело», и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Участники вебинара получат в подарок демо-доступ к консультациям сервиса «Моё дело.БЮРО». А вместе с ним: готовые решения по бухгалтерским, налоговым, кадровым вопросам;

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